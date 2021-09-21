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"Модель Лукашенка в Україні": нардепи розкритикували резонансний закон про олігархів Законопроєкт може призвести до узурпації влади, вважають Олег Синютка та Ярослав Железняк

Закон про олігархів у разі ухвалення може стати інструментом узурпації влади в Україні.

Таку думку висловили в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народні депутати України Олег Синютка і Ярослав Железняк.

"У нас немає законопроєкту, який був би скерований на боротьбу з олігархами. Бо якби такий законопроєкт був не за назвою, а за змістом, він був би одностайно підтриманий опозицією. Законопроєкт, який називають сьогодні як антиолігархічний, насправді про узурпацію влади, створення такої собі "моделі Лукашенка" в Україні. А по-друге – про тиск на свободу слова, про тиск на незалежні ЗМІ. І ми вважаємо, що в такому вигляді приймати законопроєкт не можна. Тим паче, що якщо ми справді йдемо до стандартів ЄС, необхідно дочекатися висновку Венеційської комісії", - заявив нардеп від "Європейської солідарності" Олег Синютка.

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Голова фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк зазначив, що цим законом даються надзвичайні повноваження РНБО і президенту.

"За Конституцією в них немає таких повноважень. Якщо ми раз це зробимо, вони докинуть туди все інше. І після цього буде справді узурпація", - наголосив він.

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Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня ухвалила в першому читанні законопроєкт №5599 про обмеження впливу олігархів. Мета документа — запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну вагу. Такі особи й позначаються як олігархи.

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Денісова зазначає, що в разі ухвалення закону про олігархів у теперішній редакції вона буде змушена в рамках своїх повноважень звернутися до Конституційного суду.

Після звернення омбудсмена Людмили Денісової голова Верховної Ради Дмитро Разумков вирішив направити законопроєкт №5599 на розгляд Венеціанської комісії.