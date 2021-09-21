12:02, Сьогодні

Спроба чинити тиск на ЗМІ — експерт висловився щодо закону про олігархів Борис Кушнірук розповів, чому влада намагається якнайшвидше прийняти законопроєкт №5599

Головне завдання законопроєкту про олігархів – це спроба поставити під контроль ЗМІ, заявив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" економічний експерт Борис Кушнірук.

"По-перше, треба розуміти, що ідеться зовсім не про бажання депутатів, а про бажання Офісу президента. Це саме їхнє намагання проштовхнути цей законопроєкт, попри те, що він настільки антиконституційний і бездарно, навіть банально з правової техніки написаний, що його серйозно сприймати не можна. Але головне завдання – це спроба поставити під контроль ЗМІ, основні телеканали. Бо в умовах стрімкого підвищення тарифів на комунальні послуги, уникнути чого буде фактично неможливо, вони хочуть опустити президента в теплу ванну, розраховуючи, що, поставивши під контроль і тиск власників ЗМІ, вони в такий спосіб матимуть можливість розповідати, як гарно влада працює", — сказав він.

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На думку експерта, цей законопроєкт не допоможе владі.

"Цей законопроєкт якраз і покликаний створити ситуацію, щоб можна було будь-який бізнес оголосити олігархічним і, відповідно, мати можливість здійснювати тиск на ЗМІ, які контролюються цим бізнесом. Тому, скажімо так, я не вірю, що це допоможе чинній владі", — зазначив він.

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Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня прийняла в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 про обмеження впливу олігархів, який він подав на розгляд парламенту 2 червня. Мета документа — запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну вагу. Такі особи й позначаються як олігархи.

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Після звернення омбудсмена Людмили Денісової голова Верховної Ради Дмитро Разумков вирішив відправити законопроєкт №5599 на розгляд Венеціанської комісії.