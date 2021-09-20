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Росія може почати більш жорстку хвилю дестабілізації України - ексміністр Павло Клімкін підбив підсумки виборів до Держдуми РФ

Після виборів до Державної Думи Росії Кремль може почати більш жорстку хвилю дестабілізації України.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, "вибори" до Держдуми РФ цілком прогнозовані, оскільки майже весь російський електорат "вщент імперський та націоналістичний".

"Захід буде їх критикувати, але на цьому зупиниться. РФ тепер може почати нову, більш жорстку хвилю дестабілізації України", - заявив ексглава МЗС.

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Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії відбулися у період 17-19 вересня з завершенням в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Держдеп США заявив, що вибори до Держдуми РФ "відбулися в умовах, які не сприяють вільному та чесному проведенню". Також США не визнають проведення виборів до Держдуми на суверенній українській території.

Більшість українців переконані, що світова спільнота не визнає вибори до Держдуми Росії через те, що в голосуванні брали участь мешканці окупованих українських територій. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.