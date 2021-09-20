18:55, Сьогодні

Дуже хороший інструмент — політолог про виступ Зеленського в ООН Богдан Ференс розповів, які можливості відкриває перед Україною поїздка президента

Чого зможе домогтися Україна після зустрічей президента Володимира Зеленського з главами ООН і НАТО, розповів політолог Богдан Ференс в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Це унікальна можливість прокоммунікувати. Виступ (президента Зеленського на Генасамблеї ООН — ред.) носить досить серйозний характер. Нагадаю, що минулого року виступи були онлайн, в цьому році я б не сказав, що Асамблея працює в повноцінному форматі, і фізична присутність оффлайн — це дуже хороший інструмент, щоб донести свій меседж. Меседж був заявлений, ми будемо нагадувати світовому співтовариству про Крим і конфлікт на сході, про окупацію. Але у мене є рекомендація для нашої делегації — потрібно також попрацювати над порядком денним самої Асамблеї. Наші питання суперважливі для нас, і тут завдання — переконати не тільки партнерів, а й тих, хто не завжди готовий нас підтримувати, в тому, щоб на будь-яких резолюціях і рішеннях ми цю підтримку знаходили", — сказав він.

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Експерт нагадав про додаткові можливості для України.

"З іншого боку, є ще формати багатостороннього характеру, коли можна зустрічатися в кулуарах, проводити зустрічі. Це додаткові можливості, щоб обговорити точкові питання двостороннього характеру. Тому максимально ефективно потрібно використовувати такий візит, не чекати, що ми повноцінно зможемо переконати всіх членів ООН в тому, що наші проблеми - це їхні прямі пріоритети, але водночас і запропонувати певну свіжість. Іноді нам не вистачає свіжості в міжнародній політиці", — сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський поїде до Нью-Йорка, де зустрінеться з генеральним секретарем НАТО, генсеком ООН і лідерами кількох держав. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ключовим питанням участі президента в засіданні Генасамблеї буде тема Криму.

На думку експерта-міжнародника Руслана Осипенка, ця зустріч виводить Україну на новий рівень вирішення питання щодо деокупації Криму та Донбасу. "Це вагома причина для нас як для держави підтримувати ту динаміку, яку задала "Кримська платформа" з питанням повернення Криму і деокупації Донбасу. Фактично ми виносимо це питання на більш високий рівень. Враховуючи, що представника ООН не було на "Кримській платформі", тепер президент їде туди та може з трибуни порушити це питання", — сказав він.