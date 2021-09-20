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Ще не обговорювали: в "Слузі народу" розповіли, коли вирішать кадрові питання в Кабміні Олена Мошенець розповіла, чому питання відставок міністрів поки відкладається

Верховна Рада розгляне кадрові питання Кабміну наприкінці вересня або на початку жовтня, заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Цю заяву прокоментувала в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець.

"Думаю, питання буде порушуватись на наступному засіданні фракції. Зазвичай це відбувається в понеділок на сесійному тижні, тобто через один понеділок. Тоді ми зможемо говорити про конкретних міністрів. Мені здається, це абсолютно логічним, тому що на тижні, коли ми повинні прийняти проєкт бюджету в першому читанні, ротації міністрів точно не буде тим фактором, який посприяє стабілізації та подальшому обговоренню проєкту бюджету. Логічно не змінювати зараз міністрів. Після того, як всі правки від різних комітетів будуть обговорені, якщо питання ротації ще буде актуальним, це відбудеться через один понеділок", — сказала вона.

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Мошенець відповіла, чи відомі міністри, які залишаться і які будуть звільнені.

"Мені здається, простіше виключити тих міністрів, про яких не говорять, ті три-п'ять, про яких не згадують. Насправді не обговорювали, думаю, про це будемо говорити на наступній фракції, якщо це ще буде актуальним. Ті прізвища, які мелькають в медіа, і правда на слуху, наприклад, прізвище Уруського, у якого давно конфлікт з главою профільного комітету, і це ні для кого не секрет. Але чи буде його кандидатура винесена на обговорення прем'єр-міністром — це питання, поки таких ініціатив не було. Я думаю, остаточний список міністрів буде, якщо буде, наприкінці вересня в кращому випадку", — сказала вона.

Раніше глава Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко розповів, яких міністрів восени можуть звільнити та з якої причини:

"Український інститут майбутнього презентував соціологічне дослідження, ми запитували "як ви ставитеся до можливої відставки уряду Шмигаля". 63% українців говорять про те, що вони готові підтримати відставку уряду, і до того ж, 73% чоловіків критично налаштовані".