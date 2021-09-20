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Гончаренко про реакцію влади України на вибори в Росії: "Це наш обов'язок" Депутат висловився про проведення голосування на окупованих українських територіях

Приблизно 150 тисяч жителів непідконтрольної частини українського Донбасу проголосували на виборах до Державної думи Росії. Це найбільша кількість волевиявлень серед голосувань за кордоном, повідомили в федеральній Раді з прав людини. За словами її представника, Кирила Вишинського, станом на вечір неділі для виборців з Донбасу організували 1400 рейсів на дільниці в РФ.

Чим повинна відповісти українська влада, розповів народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24".

"Державна дума обрана нелегітимно, ці вибори — фарс. Вибори повністю сфальсифіковані, а для України ще важливо, що вони проводилися на окупованій частині нашої території. Я є автором проєкту постанови Верховної Ради, який був підтриманий конституційною більшістю на минулому сесійному тижні, 318 колег це підтримали. Це звернення до міжнародних інституцій, ООН, ОБСЄ, Ради Європи, Євросоюзу, парламентів всіх країн-членів ООН, у тому, що ці вибори були нелегітимними, проводилися на нашій території, щоб не визнавати їх результати та не визнавати цю Держдуму легітимною", — сказав він.

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Депутат зазначив, що Україна повинна обов'язково порушувати питання легітимності виборів у Росії.

"Потрібно розуміти, що, на жаль, це навряд чи означає, що з Росією просто перестануть спілкуватися, враховуючи всі обставини, але це важлива реакція українського парламенту. Також наступного тижня почнеться сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи, на якій ми обов'язково будемо порушувати це питання", — сказав він.

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Гончаренко додав, що нині не бачить можливості для виключення делегації Росії з ПАРЄ.

"Позиції Росії досить посилились. Політика "зазирнути в очі Путіну "дала свої результати. Я не думаю, що сьогодні можливо вигнати Росію з ПАРЄ, але порушувати це питання, виступати, вносити доповіді та резолюції — це наш обов'язок", — сказав він.

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Нагадаємо, в Росії 17-19 вересня відбулися вибори до Державної думи. У найближчі дні Верховна Рада України може ухвалити постанову - звернення до міжнародної спільноти про визнання нелегітимності Державної думи за участь у виборах жителів окупованих територій. Про це заявив представник Президента в Конституційному суді Федір Веніславський.