23:14, Вчора

Путін поховав Мінські домовленості – ексміністр про ситуацію на Донбасі Анатолій Гриценко прокоментував нове загострення

Президент Росії Володимир Путін "поховав" Мінські угоди, тому сьогодні вони не працюють.

Таку думку в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" висловив ексміністр оборони Анатолій Гриценко, коментуючи ситуацію на Донбасі.

"Те, що казали наші очільники, що буде загострення на Донбасі після виборів у Росії – так загострення вже є. Візьміть останні 10 днів, практично щодня йшли повідомлення про поранених і загиблих. Навіть сьогодні було застосування зброї, яка заборонена. Не працює "Мінськ" абсолютно, він мертвий. Я сказав би, що Путін вже поховав "Мінськ", - заявив ексміністр.

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Гриценко нагадав, що Мінські домовленості були підписані у вересні 2014 року.

"Після того Путін разом з так званими "Л/ДНР" провів двоє виборів всупереч "Мінську". І останній штрих, окрім паспортизації (масової роздачі громадянства РФ жителям ОРДЛО – ред.), це те, що вони закрили місію ОБСЄ на зовнішньому кордоні. Тобто вони можуть возити все, що завгодно, навіть без формального контролю. Тому коли нас звинувачують у тому, що ми поховали "Мінськ" – це Путін поховав, його вже немає, він не діє", - підкреслив він.

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Раніше російський політолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Росія хоче примусити Україну до підписання "третіх мінських угод".

"По-моєму, плани зараз такі: якась військова ескалація на Донбасі, яка змусить Україну до третіх мінських угод, що буде вже не гачком, а гаком, на який вони планують остаточно повісити українську державу", - заявив Піонтковський.

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що перемовини щодо Донбасу фактично заблоковані через команди президента Росії Володимира Путіна.

"Російська сторона постійно висуває все нові й нові умови", — заявив Арестович.