19:29, Сьогодні

"Це узурпація влади": екссекретар РНБО оцінив закон про олігархів Політик вважає законопроєкт "абсолютно сумнівною ініціативою"

Більшість населення України переконані, що у випадку ухвалення Верховною Радою закону про олігархів виграють не вони, а влада.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" екссекретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк. Політик нагадав, що під час програми "Свобода слова з Савіком Шустером" проходило голосування – 75% українців, присутніх на ток-шоу, не бачать користі у законопроєкті про олігархів.

"Якщо було б опитування по всій країні, результати були б дуже схожі. Мене це не здивувало. Зараз влада голосно говорить про деолігархізацію, говорить, що це потрібно. Але так сталося, що всі гості в студії були за те, щоб обмежити вплив олігархів. Питання стосувалося конкретного законопроєкту. І тут сильно відрізняються позиції. Люди в студії не вірили ініціативам влади. Вони були впевнені, що якщо цей проєкт буде реалізований, то від цього виграють не вони, а влада", - заявив екссекретар РНБО.

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Данилюк нагадав, що законопроєкт зараз направили на розгляд Венеціанської комісії, яка має винести свій вердикт.

"А звернулися з цим проханням чотири опозиційні фракції. Таким чином відбувається, що вся опозиція, крім "Слуги народу", не підтримують цей законопроєкт. Більшість населення України не підтримують цей законопроєкт, тому що вони вважають, що йдеться про узурпацію влади і про наступ на ЗМІ. Мені було дивно дивитися на позицію влади, бо вони постійно перекручували: ага, якщо ви проти цього законопроєкту, то ви за олігархів. Їм говорили: ні, це не так, просто ви висунули абсолютно сумнівну ініціативу, яка нанесе шкоду Україні. Це буде тиск на медіа, на економіку України. Моя позиція точно не помінялася після цього ефіру", - підкреслив він.

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Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня прийняла в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 про обмеження впливу олігархів, який він подав на розгляд парламенту 2 червня. Мета документа — запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну вагу. Такі особи й позначаються як олігархи.

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Денісова зазначає, що в разі ухвалення закону про олігархів у теперішній редакції вона буде змушена в рамках своїх повноважень звернутися до Конституційного суду.

Після звернення омбудсмена Людмили Денісової голова Верховної Ради Дмитро Разумков вирішив направити законопроєкт №5599 на розгляд Венеціанської комісії.