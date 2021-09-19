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В Україні голосують на виборах до Держдуми Росії: з'явились подробиці Виборчі дільниці охороняє Нацгвардія

У великих містах України відкрилися дільниці для голосування на виборах до Держдуми Росії, зокрема, в київському представництві Росії і в генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові.

Як повідомила кореспондентка телеканалу "Україна 24" в ефірі програми "Сьогодні Новини", біля російського посольства у Києві чергує Нацгвардія, перевіряють паспорти людей і потім по одному запускають на територію посольства.

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Є один протестувальник з плакатом, який закликає не ходити на вибори, не голосувати, каже, що це нічого не змінить, і взагалі устрій і владу в Росії треба міняти радикальним чином. Але виборці його не слухають і йдуть голосувати. Ті, хто готовий відкрити свій вибір, кажуть, що дотримуються стратегії "розумне голосування", стратегії опозиційних сил Росії, згідно з яким потрібно вибрати кандидата не від партії "Єдина Росія". Але чи зарахують ці голоси, і чи змінить це щось в країні, виборці не впевнені.

"Навряд чи будуть значні зміни, але хоча б якісь зміни – це все одно краще, ніж ніяких", - сказала жінка на виході з посольства.

Втім, вибір і без того обмежений, тому що низку кандидатів опозиційних сил, насамперед прихильників Олексія Навального, не допустили до виборів. Тому що, згідно з новим законом, забороняється балотуватися представникам так званих "екстремістських" організацій.

Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії відбуваються у період 17-19 вересня з завершенням в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Російська політична аналітикиня Ольга Курносова в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що в РФ на виборах до Держдуми влада активно використовує адмінресурс, зганяючи на голосування бюджетників, студентів, військових і правоохоронців.

"Абсолютно безпрецедентне голосування бюджетників, яких просто гнали кийками. З 8-ї приблизно до 10-11-ї стояли черги на всіх дільницях, особливо на тих, куди приписані співробітники правоохоронних органів, військові, МНС-ники, студенти, яких теж гнали, прямо там відмічали. Партія влади намагається максимально мобілізувати свій електорат", - зазначила аналітикиня.

Більшість українців переконані, що світова спільнота не визнає вибори до Держдуми Росії через те, що в голосуванні братимуть участь мешканці окупованих українських територій. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.