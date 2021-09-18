19:14, Сьогодні

Голосування жителів Донбасу на російських виборах: у ТКГ повідомили нові деталі До Росії "вивезли не так багато людей, як планували", каже Тетяна Іванова

Частину жителів окупованих районів Донбасу примусово вивозили в Росію голосувати на виборах до Держдуми РФ. Голосувати з ОРДЛО поїхало не так багато людей, як планувалося.

Про це заявила в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" учасниця української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова.

"У мене є часткова інформація з того, що я знаю, - частина людей була вивезена в Ростовську область примусово. В основному це були співробітники бюджетних сфер, на роботі організовували поїздки. Окрім бюджетників - ті, хто залежить від влади, це бізнес, оскільки можуть влаштувати додаткові перевірки, заборони, якщо не прислухаєшся до окупаційної влади й не поїдеш голосувати", - зазначила учасниця ТКГ.

Читайте також: Політолог про вибори до Держдуми Росії: ЄС визнає результати, санкцій не буде

За її інформацією, з ОРДЛО на голосування до Росії "вивезли не так багато людей, як планували, кількість автобусів була меншою".

"Планувалося понад 300 автобусів, велика кількість повинна була їхати електричками. Знаю також, що багато людей відмовилися їхати голосувати з різних причин, аж до того, що вимушено йшли на лікарняний, кудись виїжджали", - повідомила Іванова.

Читайте також: Українці вважають, що світ не визнає вибори до Держдуми Росії – опитування

Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії мають відбутися в період 17-19 вересня з завершенням в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколаєнко заявляв, що участь у вересневих виборах до Держдуми Росії жителів тимчасово окупованих територій України, яким роздали паспорти РФ, "поставить під сумнів їхню легітимність", а їхні результати "не визнаватимуться ані Україною, ані міжнародною спільнотою", пише Liga.net.

"Участь жителів окремих районів Донбасу в російських виборах і плебісцитах, як і видача їм російських паспортів, є незаконними", - сказав Ніколаєнко.

У липні перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький повідомив, що в окупованих районах Донбасу російські паспорти за спрощеною схемою отримали понад 600 тисяч українців.