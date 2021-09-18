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Росія вбиває клин між США і Європою - політолог про переговори щодо Донбасу Найближчим часом залучення США до "нормандського формату" очікувати не варто, вважає Олег Саакян

Росія намагається посварити США і Євросоюз темою можливої ​​участі Вашингтона в переговорах щодо Донбасу в "нормандському форматі".

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Олег Саакян.

Експерт вважає, що найближчим часом залучення Штатів до "нормандського формату" очікувати не варто, оскільки "з точки зору інтересів самих США, їм зараз не потрібно брати на себе додаткові зобов'язання".

"Російська Федерація зараз робить ці маневри, зокрема щодо залучення США, як елемент вбивання клину між США і європейськими країнами, в цьому випадку між США і Францією. Зрозуміло, що для Франції, Німеччини російсько-українська війна - це кейс, в якому вони повинні продемонструвати свою дієздатність в європейському просторі. У разі, якщо залучати Сполучені Штати, це вже розмиває їхні акції як миротворців, і вони стають молодшими партнерами в цій дискусії, і питання часу, коли вона підніметься на рівень "Москва - Вашингтон", чого і хоче Росія. Для Росії стратегічно вигідно грати на цих розколах", - зазначив Саакян.

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Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков раніше заявляв, що Росія не проти підключення США до врегулювання конфлікту на Донбасі в тому випадку, якщо вони погодяться вплинути на виконання Україною Мінських угод.

"Раніше були ситуації, коли допускалася участь США в цьому процесі. Але питання в тому, наскільки здатні наші американські колеги відігравати конструктивну роль. Тобто наскільки вони розуміють, що без відомих кроків з боку Києва не вийде зрушити з місця весь цей процес", - цитує Рябкова DW.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телеканалу "1+1" зазначив, що США готові долучатися до переговорів з Україною і Росією щодо Донбасу й Криму.

"Усі перемовини можуть відбутися, коли є погодження на це всіх сторін. Можу тільки вам сказати, що Сполучені Штати готові, і вони підтвердили це, брати участь і зробити все від них залежне, щоб допомогти Україні припинити війну і забезпечити систему стійкої безпеки нашої країни", - цитує Єрмака "Укрінформ".

Політолог-міжнародник Тарас Семенюк говорив про те, що США не братимуть участь у "нормандському форматі". Крім того, вони не зацікавлені в протистоянні з Росією, і військова допомога Україні вибудовуватиметься виходячи з цих принципів.