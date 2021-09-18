16:14, Сьогодні

Політолог про вибори до Держдуми Росії: ЄС визнає результати, санкцій не буде Економічні та політичні відносини ЄС і Росії постійно поглиблюються, зазначив Валерій Клочок

Євросоюз визнає підсумки виборів до Держдуми Росії. Попри участь у голосуванні жителів окупованих українських територій, нові європейські санкції Кремлю не загрожують.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Валерій Клочок.

"Я не володію інформацією, що Росія безпосередньо, фізично, буде організовувати голосування на території ОРДЛО. Якщо вона організовує там, то фактично визнає свою присутність. Вона не заперечує свою присутність у Криму, але в Криму вже не перші вибори, вже є депутати Держдуми, обрані від Криму. Це питання - як це вплинуло на санкційну політику, наприклад Європейського Союзу або України? Ніяк. Тому що, наприклад, делегація Російської Федерації в ПАРЄ була поновлена, вона там є", - нагадав політолог.

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Клочок також оцінив рекомендацію Європарламенту країнам ЄС - бути готовими не визнавати вибори в Держдуму в разі виявлення порушень. На його думку, "це струс повітря, і не більше".

"Вибори визнають за фактом, санкцій не буде, звичайно. Економічні відносини ЄС і Росії постійно поглиблюються, і не тільки економічні, але й політичні, військові. НАТО не буде якось по-іншому поводитись відносно Росії. Вони зацікавлені в тому, щоб у Криму була потужніша присутність військ Росії для дотримання балансу на Близькому Сході. Про це не кажуть, але це доконаний факт. Немає жодних підстав говорити, що вибори на щось впливатимуть", - вважає експерт.

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Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії мають відбутися в період 17-19 вересня з завершенням в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Як повідомляє "РБК-Україна", в період з 17 по 19 вересня окупанти запустять електрички для оперативного підвезення жителів ОРДЛО на станцію "Успенська". Там вони пересідатимуть в автобуси й слідуватимуть у Матвєєво-Курганський район РФ (Ростовська область).

Російський політтехнолог Ігор Князєв в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав такі дії елементом гібридної війни й пояснив, що мета російської влади - отримати більше голосів.