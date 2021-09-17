20:23, Сьогодні

Жителі ОРДЛО потрібні Росії як робоча сила - Саакашвілі "У Росії катастрофічна демографічна ситуація", - сказав Саакашвілі

Росія хоче подолати демографічну кризу за рахунок жителів Донбасу. Про те, що Москва зацікавлена в громадянах України як у трудових ресурсах, в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" повідомив голова виконкому Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі.

"Тому що в Росії, по-перше, катастрофічна демографічна ситуація. По-друге, на Донбасі практично все зупинилося, підприємства конфісковані, більшість шахт закриті. Слава Богу, що частина шахт залишилися на підконтрольній території України. Тому що ви бачите, яка зараз проблема відбувається з газом, з вугіллям. Україна вже змушена завозити вугілля з Казахстану. Ціна на газ досягла історичного максимуму, це означає, що всі обіцянки, що газ буде субсидований, буде дуже важко виконати", - повідомив Саакашвілі.

Читайте також: Позбавлення громадянства України через паспорт РФ: юрист пояснив, чи це законно

Про те, що українці, які проживають на території ОРДЛО, цікаві Росії як робочий інструмент, повідомив так само і російський правозахисник Марк Фейгін. Він звернув увагу на далекосяжні плани Москви щодо забудови містами малонаселених територій, зокрема Сибір. Про це він повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Насправді вже ряд планів з освоєння території Сибіру були озвучені Міністром оборони Шойгу, який заявив, що будуть будуватися міста в Сибіру. Там коментарі такі, ніби це всього лише передвиборче гасло. Він (Сергій Шойгу, глава Міноборони РФ - ред.) очолює список "Єдиної Росії" на так званих виборах до Державної Думи, і що насправді за цим ніщо не стоїть, що всі ці плани будуть забуті після виборів 17 вересня. Насправді це не так. Дійсно, у них є плани, вони їх опрацьовували, щоб в Сибіру побудувати по лінії важливих стратегічних магістралей ряд міст. Причому вони мають стратегічне значення з нуля. Я думаю, що потрібна робоча сила для того, щоб освоювати ці території, добувати корисні копалини й так далі. Я думаю, десь перетинаються ці речі, тому що в ряді міністерств Уряду РФ ці питання обговорювалися", — повідомив Фейгін.

Також варто нагадати, що Росія зараз активно залучає жителів Донбасу голосувати на виборах до Держдуми. Йдеться про громадян, які встигли отримати російські паспорти.

Окупаційна влада має намір організувати підвезення в Росію жителів ОРДЛО на електричках. В ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" російський політтехнолог Ігор Князєв назвав такі дії елементом гібридної війни та пояснив, що мета російської влади — отримати більше голосів.

"Напевно, для того, щоб чинна влада отримала більше голосів. Зрозуміло, що ці люди будуть голосувати не за партію "Яблуко" або опозицію. Напевно, таким чином, діюча російська влада хоче збільшити свою електоральну підтримку, будучи впевненою, що ці люди будуть голосувати за неї", — вважає політтехнолог.