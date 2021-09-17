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"Росія вважає територію Донбасу своєю": Фейгін про вибори до Держдуми Всі розмови про Мінські угоди втрачають сенс, вважає російський правозахисник

Участь жителів ОРДЛО у виборах до російської Держдуми показує, що Росія не має наміру повертати Україні Донбас.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський правозахисник і громадський діяч Марк Фейгін. За його словами, дії Росії - "безумовно, провокація, тому що вона демонстративна".

"Можна було не анонсувати, як вони це роблять - майже мільйон розданих паспортів дає нібито право цьому мільйону голосувати в Ростовській області та інших регіонах, оскільки не всі проживають постійно саме на Донбасі, а переїжджають, перебувають на території Росії, і в принципі законодавство дозволяє їм голосувати. Це демонстрація того, що Росія вважає територію Донбасу своєю", - заявив правозахисник.

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Як зазначив Фейгін, "всі розмови про Мінські угоди, про якісь "формули Штайнмаєра" втрачають будь-який сенс".

"Якщо ви масово, а мільйон людей - це не один, дозволяєте саме таким чином залучатися до нібито формування влади через вибори в Росії, то це, звичайно, демонстрація того, що Росія нікуди з Донбасу йти не збирається. ...Ані передавати контроль над кордоном, ані при проведенні виборів Києвом на території ОРДЛО відповідно до "плану Штайнмаєра" і Мінських угод, зовсім не збирається віддавати під контроль у повному сенсі Києву цю територію", - заявив він.

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Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії мають відбутися в період 17-19 вересня з завершенням в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Як повідомляє "РБК-Україна", в період з 17 по 19 вересня окупанти запустять електрички для оперативного підвезення жителів ОРДЛО на станцію "Успенська". Там вони пересідатимуть в автобуси й слідуватимуть у Матвєєво-Курганський район РФ (Ростовська область).

Російський політтехнолог Ігор Князєв в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав такі дії елементом гібридної війни й пояснив, що мета російської влади - отримати більше голосів.

"Напевно, для того, щоб чинна влада отримала більше голосів. Зрозуміло ж, що ці люди голосуватимуть не за партію "Яблуко" або опозицію. Напевно, таким чином чинна російська влада хоче збільшити свою електоральну підтримку, щоб бути впевненою, що ці люди голосуватимуть за неї", - вважає політтехнолог.