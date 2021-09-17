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Зеленський не дозволить зірвати проведення судової реформи - Веніславський У США відреагували на відмову Ради суддів висунути кандидатів до складу Етичної ради

Держдепартамент у четвер, 16 вересня, виступив із заявою про те, що реформа судової системи в Україні має вирішальне значення для зміцнення верховенства права в країні, і закликав прискорити процес реформування.

Чи є це занепокоєння американських чиновників обґрунтованим, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

"Звичайно, це занепокоєння є обґрунтованим. Після такого умовно демаршу представників судової влади, а саме Ради суддів, яка не запропонувала своїх кандидатів до складу Етичної ради, яка має перевіряти насамперед доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Тому занепокоєння абсолютно правильне. І це є логічним продовженням того, що вже висловлено президентом України Зеленським – що він не допустить зриву судової реформи. Тому що вчорашня нарада в Офісі президента під головуванням Андрія Смірнова, за участю послів G7 і представників судової влади та парламенту, акцентувала на тому, що необхідно виконати імперативні вимоги закону, який ми ухвалили в липні, і делегувати представників судової влади до Етичної ради. За результатами вчорашньої наради в Офісі президента є можливість оптимістично сподіватися, що до кінця вересня Рада суддів запропонує своїх членів до Етичної ради, і рада вже з жовтня зможе почати виконувати свою місію", - зазначив Веніславський.

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Нагадаємо, 16 вересня на сайті Держдепартаменту США з'явилося повідомлення, де зазначалося, що в липні 2021 року в Україні було прийнято закон, який допоможе здійснити в країні реформи судової системи. Міжнародні партнери призначили висококваліфікованих експертів для підтримки оновлення Вищої ради правосуддя відповідно до цього закону. Однак 13 вересня Рада суддів України відмовилася призначити своїх кандидатів для участі в процесі. Відмова загрожує зірвати обіцянку реальної судової реформи в Україні.

"Ще є час, щоб заощадити ці зусилля. Рада суддів може виконати свої зобов'язання щодо виконання закону і висунути кандидатури. Ми як і раніше твердо прихильні до надання допомоги в цій найважливішій реформі, щоб народ України міг довіряти своїм судам і суддям, і щоб Україна могла продовжувати свій шлях до євроатлантичної інтеграції. Судова реформа принесе більше робочих місць і економічних можливостей, а також справедливість і правосуддя. Український народ заслуговує на це",- йдеться в повідомленні пресслужби Держдепу.

Також пресслужба Офісу президента опублікувала заяву Володимира Зеленського з цього приводу. Глава держави зазначив, що блокування процесів реформування отримають "оцінку і відсіч".

"Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку і відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі та очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість. А судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні мати повну підтримку», – зазначив Зеленський.