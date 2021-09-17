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Росія перейшла від гібридної війни до прямого відторгнення ОРДЛО від України – дипломат Україна має унікальний шанс, щоб звинуватити Росію у виході з Мінських угод, зазначив Руслан Осипенко

Голосування жителів окупованих районів Донбасу на російських виборах свідчить, що Росія перейшла до відкритого відторгнення ОРДЛО від України.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" український дипломат Руслан Осипенко, коментуючи вибори до Держдуми РФ.

За його словами, не визнавати підсумки російських виборів – це для України замало.

"Сьогодні Україна має унікальний шанс для того, щоб сказати, що фактично Росія вийшла з Мінських угод. Цей шанс треба використати. Що для цього практично треба зробити? Дві заяви. Перша заява – МЗС до всіх наших закордонних партнерів, до всіх міжнародних організацій, з якими ми підтримуємо відносини, про те, що Росія фактично використовує українських громадян на окупованих територіях у своїх політичних виборах. Вона підриває мінський процес, тому що логіка мінського процесу - повернення цих територій, цих громадян в Україну. Росія рівно протилежні речі робить, тому це для нас шанс і вікно можливостей зробити такі заяви. Друга заява має бути Верховної Ради для того, щоб показати, що виконавча гілка влади й законодавча одночасно звертаються з заявою, щоб зафіксувати в історії факт того, що Росія цими діями ставить крапку на Мінських угодах", - пояснив дипломат.

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Як підкреслив Осипенко, недостатньо говорити, легітимна чи нелегітимна Дума – "сьогодні більші речі творяться".

"Росія фактично перейшла від гібридної війни, де вона переховувала своїх військових і казала, що їх немає, до прямих дій з відторгнення окупованих регіонів від України. Тому це має бути зафіксовано політично – і для історії, і для наших міжнародних партнерів", - заявив він.

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Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії мають відбутися в період 17-19 вересня з завершенням в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Як повідомляє "РБК-Україна", в період з 17 по 19 вересня окупанти запустять електрички для оперативного підвезення жителів ОРДЛО на станцію "Успенська". Там вони пересідатимуть в автобуси й слідуватимуть у Матвєєво-Курганський район РФ (Ростовська область).

Російський політтехнолог Ігор Князєв в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав такі дії елементом гібридної війни й пояснив, що мета російської влади - отримати більше голосів.

"Напевно, для того, щоб чинна влада отримала більше голосів. Зрозуміло ж, що ці люди голосуватимуть не за партію "Яблуко" або опозицію. Напевно, таким чином чинна російська влада хоче збільшити свою електоральну підтримку, щоб бути впевненою, що ці люди голосуватимуть за неї", - вважає політтехнолог.