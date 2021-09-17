11:45, Сьогодні

"Є шанс звинуватити Росію": військовий експерт про вибори до Держдуми на Донбасі Російська влада "ніколи не заморочується з юридичними процедурами", заявив Олег Жданов

Україна може звинуватити Росію в порушенні Мінських угод через участь у виборах до Держдуми РФ жителів окупованих територій Донбасу з російськими паспортами.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Жданов.

"У нас є шанс звинуватити Російську Федерацію у зриві мінських домовленостей, тому що там не передбачена присутність російських дипломатичних структур для того, щоб була можливість організувати вибори начебто для громадян Російської Федерації. Це за мінськими домовленостями визнано зоною конфлікту, щоправда, не визнано, якого. І там прописано, що на всій території присутні іноземні війська. Тобто там проводити будь-які політичні заходи просто немає можливості", - пояснив військовий експерт.

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Жданов зазначив, що в Росії вже заявляють про мільйон жителів Донбасу, які начебто отримали паспорти РФ.

"Вочевидь ситуація в Росії така, що їм треба цей мільйон голосів... Я так розумію, що вони без цього мільйона вибори не виграють... Їм треба зробити картинку, що на цих псевдоділянках є черги, є люди, а потім мадам Симоньян (російська пропагандистка – ред.) розповість, що тут така активність... І вони мільйон голосів приплюсують куди треба", - заявив він.

Експерт додав, що Росія "ніколи не заморочується з юридичними процедурами, вони роблять що хочуть".

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Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії мають відбутися в період 17-19 вересня з завершенням в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Як повідомляє "РБК-Україна", в період з 17 по 19 вересня окупанти запустять електрички для оперативного підвезення жителів ОРДЛО на станцію "Успенська". Там вони пересідатимуть в автобуси й слідуватимуть у Матвєєво-Курганський район РФ (Ростовська область).

Російський політтехнолог Ігор Князєв в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав такі дії елементом гібридної війни й пояснив, що мета російської влади - отримати більше голосів.

"Напевно, для того, щоб чинна влада отримала більше голосів. Зрозуміло ж, що ці люди голосуватимуть не за партію "Яблуко" або опозицію. Напевно, таким чином чинна російська влада хоче збільшити свою електоральну підтримку, щоб бути впевненою, що ці люди голосуватимуть за неї", - вважає політтехнолог.