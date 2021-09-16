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Польща показала ЄС, що Україна відкрита для діалогу щодо членства - Стефанішина "Польща знову проявляє лідерство в питанні розширення ЄС", - Стефанішина про заяву президента Дуди

У Польщі заявили, що Євросоюз повинен бути відкритим для країн, в яких проходять реформи. Таку точку зору висловив президент Польщі Анджей Дуда.

Чому для України така заява польського політика особливо важлива сьогодні, в ефірі програми "Сьогодні ввечері" в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Щодо заяви президента Польщі, вона є абсолютно логічною. Мені приємно, що Польща знову проявляє лідерство в питанні розширення ЄС, взагалі політики сусідства. Заява президента Польщі дуже важлива, це початок великої дискусії, звичайно, не швидкої. У нас нормальні торговельні відносини, ЄС — наш головний торговий партнер, ми експортуємо багато продукції з доданою вартістю, і, звичайно, багато сировини. Звичайно, є виклики, але ніхто не говорив, що бути дорослою великою країною легко. З нами треба вести діалог, і такі заяви (як заява Дуди – ред.), посилюють наші позиції", – зазначила вона.

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Стефанишина звернула увагу на те, що в міжнародній спільноті необхідна спільна підтримка щодо прийняття України в НАТО і Євросоюз.

"Звичайно, і щодо членства України в ЄС, і щодо членства в НАТО потрібен консенсус. У питанні євроатлантичної інтеграції має бути політичний консенсус, з питань, які стосуються ЄС, має бути дискурс. Тут важливо, щоб такі країни ЄС, як Польща, Швеція, Данія, наприклад, виступали за те, щоб почати цей діалог. Ми працюємо з різними столицями, намагаємося знайти ті точки дотику, які дозволять зрушити позицію – це Італія, Португалія, і країни, які орієнтуються на Францію і Німеччину. Це справжня геополітика, переговори. Ніхто не обіцяє, що завтра вже будуть прийняті рішення. Але такі заяви, як сьогоднішня заява Дуди, закладають основу для того, щоб ці переговори, нарешті, почалися", — підкреслила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда на неформальній зустрічі президентів парламентських і напівпрезидентських держав Євросоюзу заявив, що ЄС не викликатиме довіри, якщо його партнерам, які перебувають у стадії реформ і прагнуть отримати членство в Євросоюзі, не нададуть таку можливість. "Тому я говорю про розширення. Ми Європа, континент, а не клуб для обраних", - заявив Дуда

Президент Польщі також повідомив, що Україна і Молдова повинні отримати членство в ЄС. Дуда нагадав про Революцію Гідності в Україні у 2014 році, коли під час протестів у Києві загинули українці. Дуда також зазначив, що в Польщі встановився консенсус щодо політики розширення Євросоюзу.

Крім того, британський історик, старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету (США) Ніл Фергюсон вважає, що в України сьогодні немає ніяких перешкод для швидкого вступу до Європейського Союзу.

"У наших (Великої Британії – ред.) відносин з Європейським Союзом довга історія. Я особисто не був прихильником Brexit, але було рішення, Британія захотіла бути поза членства. Але ситуація в Україні абсолютно інша. Я не бачу жодних аргументів проти того, щоб Україна була в ЄС. Наприклад, якщо балтійські країни стали членами ЄС, чому не може й Україна?"- зазначив Фергюсон.