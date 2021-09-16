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Зеленський на Генасамблеї ООН заявить про порушення на виборах у Росії - Арестович "Ми зробимо все, щоб наслідки для РФ були максимальними", – спікер у ТКГ про вибори в Росії

Україна обов'язково реагуватиме на залучення Росією українців, які проживають в ОРДЛО, у процес голосування до Держдуми.

Про це в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" повідомив спікер української делегації в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.

"Ми не можемо впливати на волевиявлення (українців – ред.), тому що ми не контролюємо цю територію, там здійснює контроль окупант — Російська Федерація. Але ми можемо вплинути на голосування. Вчора Європарламент рекомендував Єврокомісії не визнавати взагалі вибори в Російській Федерації. Така політична позиція в Європарламенті є", – сказав Арестович.

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Він звернув увагу на те, що таке голосування може проходити також на таких територіях як Абхазія, Південна Осетія і Придністров'я, тобто на територіях невизнаних. Таким чином Росія може потрапити в нову міжнародну ізоляцію.

"Путін вже не поїхав на Генасамблею ООН, а наш президент, я так розумію, поставив питання там в повний зріст", - зазначив спікер української делегації в ТКГ.

Арестович зазначив, що МЗС України також реагуватиме на залучення українців до виборів до Держдуми, будуть направлені відповідні заклики в ОБСЄ та інші міжнародні організації.

"Я думаю, вершиною цього стане відповідна заява президента в ООН. А далі буде комплексна реакція різних країн, переговори з цього приводу, і можливо ми будемо працювати над якоюсь резолюцією ООН. Принаймні ми зробимо все, щоб наслідки для Російської Федерації, яка допустила таке грубе порушення українського законодавства і норманських домовленостей, були максимальними", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, вибори в Держдуму РФ можуть стати першими в історії, які не визнають в міжнародній спільноті, якщо вони будуть проходити із залученням до виборчого процесу жителів ОРДЛО. Член комітету Ради з питань безпеки Федір Веніславський повідомив, що ситуацію з виборами в РФ треба оцінювати комплексно.

"Будь-які реакції з боку органу державної влади на факти порушення прав громадян України на тимчасово окупованих територіях завжди є дієвими. Тобто потрібно оцінювати ці обставини, оцінювати в комплексі. І треба дивитися, яким чином реагують міжнародні інституції, в тому числі ООН і Європарламент, з приводу тих чи інших подій, які ми зараз з вами обговорюємо. А я хочу нагадати, що в Європейському парламенті буквально сьогодні звучало застереження, що якщо будуть допущені порушення основоположних принципів виборчого права при проведенні виборів до Державної Думи Російської Федерації, то необхідно буде ставити питання про нелегітимність цієї Держдуми", — повідомив Веніславський.

Як відомо, "виборчий туризм", який влаштовує Кремль для голосування жителів ОРДЛО, буде здійснено на 825 автобусах, які підвезуть в Донецьку області спеціально для українців, які отримали паспорт РФ. Для них буде організовано спрощений прикордонний контроль. Також з 17 по 19 вересня для жителів окупованих територій Донбасу запустять безкоштовні електрички на станцію "Успенська", звідти люди будуть пересідати на автобуси в Ростовську область. Електричка курсуватиме кожні дві години.

Слід також нагадати, що на сайті Держдуми зазначено, що за Конституцією РФ, депутатом Державної Думи може бути обраний громадянин Росії, який досяг 21 року і має право брати участь у виборах. У голосуванні на виборах в Думу мають право брати участь громадяни РФ, які досягли 18 років на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.