"Залізний купол" може знадобитися Україні вже через тиждень - Піонтковський

"Загроза військового вторгнення Росії в Україну нікуди не зникла", - вважає політолог

"Залізний купол" може знадобитися Україні вже через тиждень - Піонтковський

У США вже прийняли рішення про постачання в Україну ракетної системи «Залізний купол» у 2022 році, але вона може знадобитися значно раніше.

Про це в ефірі програми «Сьогодні Ввечері» на телеканалі «Україна 24» заявив російський політолог Андрій Піонтковський.

«Новиною є вчорашнє рішення Палати представників США про внесення поправки (про надання Україні ракетної системи «Залізний купол» - ред.) в оборонний бюджет на 2022 рік - голосували й демократи, і республіканці. Зрозуміло, що це могло статися тільки за підтримки Білого дому», - заявив політолог.

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Однак, за його словами, надання ракетної системи може знадобитися не в бюджеті у 2022 році, а вже наступного тижня.

«Загроза військового вторгнення Росії нікуди не зникла, а навпаки, зараз як ніколи ймовірна, бо Москву і Пекін шалено надихнув провал США в Кабулі. Вони вважають, що це загальний сигнал відходу Америки зі світової політики, і їм тепер дозволено все. Але це вже зрозуміли у Вашингтоні. В американському Конгресі вже два дні викликають Блінкена, щоб він там клявся, що США підтримуватимуть Україну і Тайвань у разі російської та китайської агресії. Це питання обговорюється в робочому порядку», - додав Піонтковський.

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Як повідомляло видання Politico, "Залізний купол" армії США може бути спрямований в Україну.

За словами журналіста Дмитра Гордона, Росія може атакувати Україну одночасно з трьох напрямків. Про це він повідомив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" радник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому "Залізний купол" потрібен Україні:

"Перше, нам його ("Залізний купол" - ред.) ще не надають. Конгрес США зробив запит у Міноборони США про надання, відповідний законопроєкт вніс один з конгресменів. Друге, система "Залізний купол" створена в Ізраїлі. Вона прикриває район площею 150 квадратних кілометрів, згідно з офіційними даними. Система на дев'яносто відсотків перехоплює всі ракети, які випускаються туди. Основне призначення - перехоплення керованих тактичних ракет. Вона (система - ред.) може прикрити район 15 на 10 квадратних кілометрів. Це або місто середньої величини, або об'єкти критичної інфраструктури, або район, який займають війська. Наприклад, вона здатна прикрити Маріуполь".

Джерело Україна 24 Теги США зброя війна Україна військова допомога Залізний купол