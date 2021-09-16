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"Залізний купол" може знадобитися Україні вже через тиждень - Піонтковський "Загроза військового вторгнення Росії в Україну нікуди не зникла", - вважає політолог

У США вже прийняли рішення про постачання в Україну ракетної системи «Залізний купол» у 2022 році, але вона може знадобитися значно раніше.

Про це в ефірі програми «Сьогодні Ввечері» на телеканалі «Україна 24» заявив російський політолог Андрій Піонтковський.

«Новиною є вчорашнє рішення Палати представників США про внесення поправки (про надання Україні ракетної системи «Залізний купол» - ред.) в оборонний бюджет на 2022 рік - голосували й демократи, і республіканці. Зрозуміло, що це могло статися тільки за підтримки Білого дому», - заявив політолог.

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Однак, за його словами, надання ракетної системи може знадобитися не в бюджеті у 2022 році, а вже наступного тижня.

«Загроза військового вторгнення Росії нікуди не зникла, а навпаки, зараз як ніколи ймовірна, бо Москву і Пекін шалено надихнув провал США в Кабулі. Вони вважають, що це загальний сигнал відходу Америки зі світової політики, і їм тепер дозволено все. Але це вже зрозуміли у Вашингтоні. В американському Конгресі вже два дні викликають Блінкена, щоб він там клявся, що США підтримуватимуть Україну і Тайвань у разі російської та китайської агресії. Це питання обговорюється в робочому порядку», - додав Піонтковський.

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Як повідомляло видання Politico, "Залізний купол" армії США може бути спрямований в Україну.

За словами журналіста Дмитра Гордона, Росія може атакувати Україну одночасно з трьох напрямків. Про це він повідомив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" радник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому "Залізний купол" потрібен Україні:

"Перше, нам його ("Залізний купол" - ред.) ще не надають. Конгрес США зробив запит у Міноборони США про надання, відповідний законопроєкт вніс один з конгресменів. Друге, система "Залізний купол" створена в Ізраїлі. Вона прикриває район площею 150 квадратних кілометрів, згідно з офіційними даними. Система на дев'яносто відсотків перехоплює всі ракети, які випускаються туди. Основне призначення - перехоплення керованих тактичних ракет. Вона (система - ред.) може прикрити район 15 на 10 квадратних кілометрів. Це або місто середньої величини, або об'єкти критичної інфраструктури, або район, який займають війська. Наприклад, вона здатна прикрити Маріуполь".