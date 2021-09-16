11:28, Сьогодні

15% держчиновників не склали іспит з української, але це нормально - голова комісії Орися Демська вважає, що іспит стає механізмом, що встановлює, що та чи інша особа через невміння нормально комунікувати не може виконувати функції держчиновника

З 16 липня в Україні вперше в історії чиновники, які претендують на державні посади, почали здавати іспити на знання української мови, після чого отримували відповідні сертифікати. Про хід іспитів в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" розповіла голова Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська.

"Я вважаю, що чиновники впоралися, тому що з усіх тих, хто складав іспит, нездача становить в середньому приблизно 15%. Чому на 15%? Тому, що з 16 липня по 9 серпня був так званий довгий іспит, і там нездача становила 5%, потім ми перейшли до так званого короткого, 30-хвилинного іспиту, рівень нездачі стартував з 20%, на сьогодні він становить 11%. І якщо додати 5 - 20 - 11 і так далі, виходимо на середню цифру 15%. Це нормальний результат для України, країни, яка є перехідною від однієї мовної моделі до іншої, спілкування на рівні держави і країни", - сказала Демська.

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Глава комісії розповіла, що спеціальної граничної норми нездачі іспитів ніхто не встановлював, і пояснила, чому не бачить в такому результаті нічого поганого.

"Якби ми всі знали українську мову, якби у нас були хороші дороги, медицина, якби ми сьогодні летіли в космос, як літають американці, то очевидно, що і володіння мовою було інше. Так, є державні службовці, які не дуже добре чином володіють державною мовою, але будемо чесними, ми все робимо щось не завжди добре. Потрібно розуміти, що ті, хто здає сьогодні іспит - це ті, хто йде на призначення, будуть виконувати функції держслужби. Якщо людина не здала іспит, вона просто не призначається на посаду, і все. І таким чином іспит стає тим механізмом, який встановлює, що та чи інша особа через невміння нормально комунікувати не може виконувати функції державної служби", - сказала Демська.

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Також вона нагадала, що відповідно до закону про забезпечення функціонування української мови як державної, що будь-який громадянин України може складати іспит безкоштовно, необмежену кількість разів і не частіше, ніж раз на чотири місяці.

Нагадаємо, 16 липня в Україні вступили в силу чергові норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної, відповідно до яких, зокрема, особи, які претендують на посади, де використання державної мови є обов'язковим, повинні будуть здавати тест на знання мови.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів, що подібна норма вже існувала, але володіння державною мовою не вимагало документального підтвердження. "Не було вимоги щодо підтвердження цього рівня у вигляді свідоцтв, які зараз будуть видаватися за підсумками проведення тестування. Така норма існувала ще й стосовно деяких категорій посад, де є визначення іноземної мови, але більшість фахівців його не проходять або не показують необхідний рівень", - сказав міністр.