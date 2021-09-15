22:47, Вчора

"Разумков на своєму місці": нардепи прокоментували чутки про відставку спікера Депутати не бачать причин звільняти голову парламенту

Відставка голови Верховної Ради Дмитра Разумкова сьогодні є лише чутками. Про це в програмі "Хард з Влащенко" в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіли народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк і нардеп "Слуги народу" Ірина Верещук.

Железняк повідомив, що чув чутки про відставку Разумкова, проте нардепи "Голосу" не підтримають його звільнення з поста глави парламенту України.

"Я підтверджую ваші чутки, я теж чув. Ми голосували за призначення пана Разумкова, це одне з кадрових питань, яке ми підтримали. Я вважаю, що він як спікер ефективний, він дотримується регламенту. Мені здається, що це перший спікер, який рухається за регламентом, впровадив сенсорну кнопку і незалежно від того, чи входить фракція в опозицію або коаліцію, він діє однаково відповідно до регламенту. Я вважаю, що голосувати за зняття Разумкова недоречно, фракція "Голос" не голосуватиме", — заявив нардеп.

Читайте також: Зеленський: двері у владу відчинені не тільки на вхід, а й на вихід

Своєю чергою Ірина Верещук зазначила, що Разумков проявив себе як ефективний спікер Верховної Ради. Також вона зазначила, що відставка Разумкова не більше ніж чутки.

"Я чула, але на рівні чуток, я не знаю, яка інформація у пана Залізняка, але в такому випадку це чутки. Я вважаю, що Разумков на своєму місці, і у нас є набагато більші виклики та загрози, ніж перебування пана Разумкова в кріслі спікера парламенту. Думаю, що не буде голосування, немає підстав", - підкреслила вона.

Читайте також: У Зеленського висловились про відставку Тарана: можливий радикальний сценарій

Раніше Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що в Кабміні восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється Заміна відразу декількох Міністрів. "Розмови йдуть не тільки про зміну міністра оборони. Наприклад, розмови йдуть Про міністра юстиції або культури. Я часто чула на ефірах питання саме такого роду. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть. А якими будуть — це вирішувати президенту і прем'єру", — пояснила "слуга народу".

Крім того, народний депутат з "Батьківщини" Валентин Наливайченко також повідомляв, що в Кабміні найближчим часом можуть бути звільнені три міністри. "Щодо змін в уряді, я думаю, будуть, як мінімум три міністри виставлені на заміну, тому що голосів на заміну уряду як такого немає. Я думаю, що перший, хто може піти з посади - міністр фінансів (Сергій Марченко - ред.). Також питання до Міністра оборони (Андрія Тарана - ред.) не знято. Також серйозні питання щодо міністра культури (Олександра Ткаченка - ред.) - нульові, якщо не мінусові, результати", - сказав Наливайченко.