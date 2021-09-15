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В Україні перепис населення відклали ще на рік — подробиці від нардепа "З'ясувалося, що для перепису населення потрібні мільярди, і їх потрібно десь брати", – сказала Ірина Верещук

Перепис населення в Україні відкладено ще на рік. Чому у 2022 році неможливо провести в Україні цю процедуру в програмі "Хард з Влащенко" в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

"Якщо я правильно розумію, це буде повноцінний перепис населення, тобто від будинку до будинку, щоб ми чітко знали, скільки у нас людей. Це було нашим програмним кроком, ми говорили, що почнемо з перепису. Але з'ясувалося, що це мільярди, і їх потрібно закласти в бюджет і десь взяти. А якщо взяти, то від когось забрати. Нормально, що це буде у 2023 році, через те, що у 2022 у нас немає таких коштів, потрібно на безпеку, оборону, субсидії. Нормально, що перепис буде, ненормально, що ми не розрахували свої сили, спочатку пообіцявши, але зробивши фальстарт з Дубілетом і тим переписом, чи буде довіра до таких показників? ",- зазначила нардеп.

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Нагадаємо, що в січні 2020 року Дмитро Дубілет, який на той момент обіймав посаду міністра Кабміну, опублікував у соцмережі результати оцінки населення України за так званим електронним переписом. При цьому метод, до якого вдалися, щоб підрахувати кількість українців, був нестандартним. Його вивели за формулою, в яку заклали показники трьох методів підрахунку.

Так, під час підрахунку враховували опитування домогосподарств, державні реєстри та дані мобільних операторів. Бралися також дані Держстату про вік і гендерну приналежність населення, дані реєстрів обов'язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду, зокрема, для розрахунку кількості людей віком понад 60 років. Третій складовою у формулі стали дані держреєстру фізосіб, дані про українців отримують пенсії, субсидії, а також осіб, які подавалися на закордонний паспорт. У метода знайшлося багато супротивників, однак сам Дубілет вважав, що метод себе виправдовує через те, що похибка склала всього 2,86% та й сам "перепис" виявилася майже безкоштовним.



Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про планований перепис населення у 2023 році. Він повідомив, що цей перепис буде "незвичайним" через те, що його будить проводити за допомогою нових технологій.

Крім того, згадуючи про перепис населення, варто нагадати, що Росія доклала зусиль у напрямку вивезення українців з Луганської та Донецької областей. Роздача російських паспортів насправді не має нічого привабливого, вважає російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що ідея про дешеву робочу силу, яку представлятимуть переселенці з територій Донецької та Луганської областей, давно обговорюється в російському уряді. "Насправді вже ряд планів з освоєння території Сибіру були озвучені міністром оборони Шойгу, який заявив, що будуть будуватися міста в Сибіру. Там коментарі такі, ніби це всього лише передвиборче гасло. Він очолює список "Єдиної Росії" на так званих виборах до Державної думи, і що насправді за цим ніщо не стоїть, що всі ці плани будуть забуті після виборів 17 вересня. Насправді це не так", - сказав Фейгін.