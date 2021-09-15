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"Витоку інформації не було": "слуга народу" про скандал зі справою "вагнерівців" Ірина Верещук прокоментувала роботу тимчасової слідчої комісії парламенту

Ніякого витоку інформації про операцію з затримання російських найманців з приватної військової компанії "Вагнер" не було. Про це в ефірі програми "Хард з Влащенко" на каналі "Україна 24" розповіла нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, коментуючи роботу парламентської тимчасової слідчої комісії.

"Ми політики, ми не правоохоронні органи, ми не є внутрішньою безпекою, ми не проводимо службову перевірку. Це питання розвідслужб, це питання, що має гриф "цілком таємно", "особливої ​​важливості", і точно не може обговорюватися нами як політиками. Мета тимчасової слідчої комісії - питання, які хвилюють суспільство і нас як політиків: чи відбувся несанкціонований витік, злив, як ми любимо називати, інформації", - сказала нардепка.

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Головне питання, за словами Верещук, чи мали право посадовці поширювати секретну інформацію. Нардеп прийшла до висновку, що витоку даних не було.

"Є закон про державну таємницю, є закон про розвідку, є коло осіб, які є споживачами такої цілком таємної інформації, є порядок передачі такої інформації. І тут мене як людину, яка має в минулому відношення до збройних сил, людину, яка перебуває в комітеті й має доступ до держтаємниці, цікавило одне: чи були уповноважені посадові особи, які приймають рішення щодо спецоперації, передавати інформацію, ділитися нею, чи було це законним способом? Решта - деталі. Ми точно не можемо знати, оскільки їх міріади. Моя думка: витоку інформації не було. Це все, що я побачила", - сказала Верещук.

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Нагадаємо, влада Білорусі 29 липня 2020 року заявила про затримання недалеко від Мінська 33 найманців ПВК "Вагнер". Вони нібито прибули, щоб дестабілізувати ситуацію під час виборів президента. Україна запросила Білорусь про екстрадицію найманців, однак Олександр Лукашенко видав "вагнерівців" Росії. 14 серпня генпрокуратура РФ оголосила, що 32 найманці, власники російських паспортів, повернулися в Росію. Ще один вагнерівець, який має білоруське громадянство, залишився в Білорусі.

Журналіст Христо Грозєв сказав, що розслідувачі Bellingcat, які вивчали обставини зірваної операції з затримання найманців, поки не отримали відповідь на питання, чому операція була скасована в останню хвилину. "Наше розслідування за фактом - була операція чи її не було - закінчено. Ми бачимо операцію, яка реально відбулася. Ми не хочемо, щоб це було однобоке розслідування, щоб ми описали тільки наше бачення і тих учасників операції, які погодилися з нами говорити. Ми хочемо почути версію держави. Тому що навіть якщо операція була, і вона була підготовлена, є ймовірність, за якою держава легітимно могла б її зупинити, з різних причин. Поки ми не можемо отримати відповідь, які це могли бути причини, що призвели до можливого припинення", - сказав Грозєв.