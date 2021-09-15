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Якщо Росія буде агресивною, ми посилимо підтримку України - дипломат з США Джон Гербст "розуміє розчарування" з приводу рішень адміністрації Байдена про "Північний потік"

У російському "Газпромі" заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2". За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, сьогодні немає сенсу сподіватися на обіцянки Заходу, а потрібно розраховувати тільки на власні сили. Про американську підтримку України в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" озвучив свою точку зору колишній посол США в Україні Джон Гербст.

"Я розумію розчарування тут. Я сам розчарувався і досить різко критикував рішення адміністрації з приводу "Північного потоку 2". Але американська підтримка України стабільна і не тільки важлива, а критично важлива. І Байден, на мій погляд, добре виступав під час візиту Зеленського. Те, що ми дали ще військову допомогу, те, що ми домовилися реновувати угоду про рамки наших відносин - це повідомлення не тільки українському народу, а й Кремлю про те, що, якщо вони (Росія, - ред.) хочуть проявляти ескалацію в їхній агресії проти України, ми будемо ще більше робити на підтримку вашої країни. І я розумію розчарування українських офіційних осіб", - сказав Джон Гербст.

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На запитання про те, чи не вплине це на геополітичний курс України, він відповів, що в даній ситуації українцям треба вибрати, куди вони збираються рухатися – до західного світу чи в Росію.

"Я думаю, що у них (керівництва України, - ред.) є тільки дві можливості — або підкорятися Кремлю, або працювати з Америкою і Євросоюзом дорогою на захід. Я знаю, що є тут люди, які не зовсім розбираються в глобальній політиці та спираються на Китай. Ну, це якось нереалістично. Китай може бути економічним партнером, але ми вже бачимо, що навіть на економічних партнерів Китай досить часто тисне, коли вони висловлюються не так, як подобається Китаю",- сказав дипломат.

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Також Гербст повідомив, що коли мова заходить про тиск Заходу на Україну щодо реформ в країні, то тут важливим фактором є фінансова допомога, яка без перетворень в країні не працюватиме.

"Ми готові давати економічну допомогу, але тільки якщо уряд і керівництво країни робить реформи, тому що без цих реформ ця допомога не працює", - підкреслив Джон Гербст.

Нагадаємо, що в американському Сенаті представники Республіканської партії США пригрозили зірвати терміни призначень у керівництві Міністерства фінансів країни, якщо адміністрація президента Джо Байдена не введе санкції проти компанії Nord Stream 2 AG - оператора газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє Wall Street Journal. "Ми сподіваємось, що президент діятиме за законом і введе якомога швидше санкції проти Nord Stream 2 AG, розчистивши шлях для затвердження кандидатів", — йдеться в листі.

Раніше повідомлялося, що Росія, відмовившись від транзиту газу по українській газотранспортній системі, штучно завищує ціни на газ в Європі й, таким чином, швидше хоче запустити "Північний потік-2". Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказала радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Світлана Заліщук. "Сьогодні прессекретар Путіна заявив про те, що із запуском "Північного потоку" ціни стабілізуються. Це його пряма мова. І це свідчить про те, що насправді сьогоднішнє подорожчання, відмова бронювати українські потужності для продовження транзиту газу - це штучне завищення ціни. Росія використовує ситуацію для того, щоб посилити вплив на Україну і запустити "Північний потік-2", можливо, навіть в обхід сертифікації", - сказала вона.