"Ніякого секрету не робимо": у Зеленського пояснили, що таке план трансформації України

За словами прессекретаря глави держави, план включає близько 100 проєктів на суму 277 млрд доларів

"Ніякого секрету не робимо": у Зеленського пояснили, що таке план трансформації України

План трансформації України, який президент Володимир Зеленський представив під час візиту в США, - це близько 100 проєктів, що стосуються різних галузей. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" розповів прес-секретар президента Сергій Никифоров.

"План трансформації - це умовна назва. Президент сказав, що більше 80 проєктів із загальною метою - трансформація України за 5-10 років. Його насправді не існує як єдиного документа, це пакет проєктів, здається, їх 88, але можу помилятися. Скажімо так, до 100 різних проєктів в різних галузях на загальну суму 277 млрд доларів. Коли прийшла відповідь від Офісу президента, що копії немає - її насправді немає єдиної, такого єдиного документа, який би називався планом трансформації. Це умовна назва ", - сказав Никифоров.

Прес-секретар президента зазначив, що цей план не становить ніякого секрету.

"Хіба це таємниця? Я вже бачив деякі статті щодо цього плану трансформації. Не думаю, що це таємниця і ми щось приховуємо, є переліки, десь публікували, не скажу зараз де. Але таке було. Це не секрет, думаю, ми його оформимо і покажемо, це все буде. Окремі ЗМІ вже публікували частини цього плану", - сказав Никифоров.

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Як передає "Корреспондент", Зеленський в США розповів, що план перетворення економіки України визначає амбітні цілі щодо розвитку людського капіталу, забезпечення "зеленої трансформації" і енергетичної безпеки країни. Президент також додав, що документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України з США в економіці і містить конкретні спільні економічні та інвестиційні проекти.

Джерело Україна 24 Теги Володимир Зеленський Україна Сергій Никифоров