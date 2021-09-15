17:53, Сьогодні

"Ніякого секрету не робимо": у Зеленського пояснили, що таке план трансформації України За словами прессекретаря глави держави, план включає близько 100 проєктів на суму 277 млрд доларів

План трансформації України, який президент Володимир Зеленський представив під час візиту в США, - це близько 100 проєктів, що стосуються різних галузей. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" розповів прес-секретар президента Сергій Никифоров.

"План трансформації - це умовна назва. Президент сказав, що більше 80 проєктів із загальною метою - трансформація України за 5-10 років. Його насправді не існує як єдиного документа, це пакет проєктів, здається, їх 88, але можу помилятися. Скажімо так, до 100 різних проєктів в різних галузях на загальну суму 277 млрд доларів. Коли прийшла відповідь від Офісу президента, що копії немає - її насправді немає єдиної, такого єдиного документа, який би називався планом трансформації. Це умовна назва ", - сказав Никифоров.

Прес-секретар президента зазначив, що цей план не становить ніякого секрету.

"Хіба це таємниця? Я вже бачив деякі статті щодо цього плану трансформації. Не думаю, що це таємниця і ми щось приховуємо, є переліки, десь публікували, не скажу зараз де. Але таке було. Це не секрет, думаю, ми його оформимо і покажемо, це все буде. Окремі ЗМІ вже публікували частини цього плану", - сказав Никифоров.

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Як передає "Корреспондент", Зеленський в США розповів, що план перетворення економіки України визначає амбітні цілі щодо розвитку людського капіталу, забезпечення "зеленої трансформації" і енергетичної безпеки країни. Президент також додав, що документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України з США в економіці і містить конкретні спільні економічні та інвестиційні проекти.