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"Залізний купол" здатний захистити міста Донбасу від ракетних ударів - Арестович "Україна може отримати сучасне озброєння США, здатне захистити міста від ракетного обстрілу", - Арестович

США мають намір передати Україні озброєння, яке зможе захистити міста і критичну інфраструктуру від ракетного обстрілу. Йдеться про тактичну систему ПРО "Залізний купол", призначену для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів.

Наскільки це озброєння сьогодні Україні необхідне і буде корисним, розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" радник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Перше, нам його ("Залізний купол" - ред.) ще не надають. Конгрес США зробив запит у Міноборони США про надання, відповідний законопроєкт вніс один з конгресменів. Друге, система "Залізний купол" створена в Ізраїлі. Вона прикриває район площею 150 квадратних кілометрів, згідно з офіційними даними. Система на дев'яносто відсотків перехоплює всі ракети, які випускаються туди. Основне призначення - перехоплення керованих тактичних ракет. Вона (система - ред.) може прикрити район 15 на 10 квадратних кілометрів. Це або місто середньої величини, або об'єкти критичної інфраструктури, або район, який займають війська. Наприклад, вона здатна прикрити Маріуполь", - повідомив Арестович.

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Він зазначив, що будь-яка система має в роботі похибки й не може вважатися універсальною. У ситуації з передачею "купола" Україні головним можна вважати те, що країна отримає потужне і дієве озброєння.

"Жодна система озброєння не є універсальною. Тут головне те, що Україна отримає зброю найсучасніших зразків. Це означає підвищення бойових можливостей ЗСУ в цілому і на конкретному напрямку також. Зможе прикрити або два міста ключових, або два райони оборони, або розташування військ, або два об'єкти критичної інфраструктури. Це корисно. Чи є панацеєю як суперзброя - ні, чи є конфлікт на Донбасі єдиним можливим сценарієм конфлікту – ні. Тобто ми готові до широкого спектра загроз. Але навіть в умовах конфлікту на Донбасі, наприклад, на прикриття Маріуполя або іншого міста, це буде дуже корисною зброєю. Якщо ми пам'ятаємо військові удари по Маріуполю", - зазначив радник.

"Град" – це реактивна система залпового вогню (РСЗВ) калібру 122 мм, призначена для ураження відкритої та прикритої живої сили, неброньованої техніки та бронетранспортерів у районі зосередження, артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей, вирішення інших завдань у різних умовах бойової обстановки.

Як повідомляло видання Politico, "Залізний купол" армії США може бути спрямований в Україну. Зазначається, що з моменту вступу на посаду адміністрація Джозефа Байдена продовжувала постачання зброї та навчальних матеріалів українським військовим, зокрема обладнання на суму 275 мільйонів доларів.

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За словами журналіста Дмитра Гордона, Росія може атакувати Україну одночасно з трьох напрямків. Про це він повідомив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24":

"Існує декілька версій можливих подій. І дуже шановані мною люди кажуть, що можливий розвиток сценарію таким чином, що Росія нападатиме з трьох напрямків – гомельсько-Чернігівського, тобто з Білорусі, і це найкоротший шлях на Київ, з боку окупованого Донбасу, і з боку окупованого Криму. Ось три напрямки, і Росія може напасти одночасно з трьох напрямків, теоретично", - зазначив журналіст.