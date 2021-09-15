14:43, Сьогодні

Грубе порушення "Мінська" - Арестович про участь мешканців ОРДЛО в російських виборах "Після цього консультації в нормандському форматі й у ТКГ будуть з урахуванням цього фактора", - сказав Арестович

Залучення мешканців ОРДЛО до виборів у Державну Думу Росії свідчить про невиконання Мінських домовленостей цією країною.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович.

«Це примушення до голосування, навіть залучення до голосування. Це передбачає те, що Росія фактично визнає юридичний контроль над окупованими територіями, тобто бере на себе міжнародну відповідальність за окупацію районів на сході України. Друге, це грубе порушення Мінських угод. Вони нас постійно звинувачують у тому, що Україна не виконує Мінські угоди, хоча світ вважає інакше. Але жодними Мінськими або нормандськими домовленостями не передбачено, що Росія може залучати громадян України до участі у виборах або інших політичних заходах, навіть якщо у них є російський паспорт», - заявив радник.

Читайте також: Жителі Криму та ОРДЛО з паспортами Росії залишаються громадянами України - омбудсмен

Він наголосив, що після таких кроків Росії ще більше зрозуміло, хто не виконує Мінські домовленості.

«Росія зробила два величезні кроки. Перший – це введення у 2015 році рублевої зони, тобто економічне втягування ОРДЛО, а сьогодні вони роблять політичне втягування. В термінах міжнародної дипломатії це означає ефективний контроль, який вони здійснюють, тобто окупація. Після цього консультації в нормандському форматі й у ТКГ будуть з урахуванням цього фактора. Відповідні ноти й заяви МЗС України ви почуєте, думаю, найближчим часом», - зазначив Арестович.

Читайте також: Позбавлення громадянства України через паспорт РФ: юрист пояснив, чи це законно

Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії мають відбутися 17-19 вересня, з завершенням в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Російські ЗМІ повідомляли, що так звана «влада ДНР» запустить безплатні потяги в Росію для участі жителів ОРДЛО в російських виборах до Держдуми.

Раніше на своїй сторінці в Фейсбуці народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко написав, що Росія насильно змушує жителів ОРДЛО брати участь у виборах до Держдуми:

«У Росії вже не знають, як заманити на свої нелегітимні вибори жителів Донбасу (на території ОРДЛО - ред.), і придумали запустити безплатні потяги. Наприклад, жителів Ясинуватої, Макіївки, Харцизька, Зугреса, Іловайська, Амвросіївки відвозитимуть до станції Успенська в Ростовській області, щоб вони змогли проголосувати на російських виборах».