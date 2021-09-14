22:54, Вчора

Нове вторгнення Росії в Україну може проходити за трьома напрямками - Гордон "Теоретично Росія може напасти одночасно з трьох напрямків", - заявив журналіст

Росія може напасти на Україну одночасно з трьох напрямків, повідомив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Існує кілька версій можливих подій. І дуже шановні мною люди говорять про те, що можливий розвиток сценарію таким чином, що Росія буде нападати з трьох напрямків – гомельсько-чернігівського, тобто з Білорусі, і це найкоротший шлях на Київ, з боку окупованого Донбасу, і з боку окупованого Криму. Ось три напрямки, і Росія може напасти одночасно з трьох напрямків, теоретично", - зазначив журналіст.

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Проте Гордон вважає нове російське вторгнення в Україну малоймовірним. Хоча, на його думку, важко визначити, які ідеї можуть виникнути в голові президента РФ.

"На практиці мені не віриться, чесно кажучи. Я ні в якому разі не закликаю до заспокоєності якийсь, ні. Треба бути у всеозброєнні, чекати від цих негідників всього, що тільки можливо. Але, мені здається, Путін не зважиться Зараз на пряме вторгнення в Україну. Що у нього в голові, знає тільки він - і то не завжди", - підкреслив Гордон.

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Нагадаємо, на думку екскерівника головного слідчого управління СБУ, генерал-майора Василя Вовка, російські війська в Білорусі сьогодні не є загрозою для України. Але Кремль не відмовляється від ідеї вторгнення у вісім областей на Сході та Півдні України. Вовк вважає, що нова угода на мільярд доларів на постачання російської зброї в Білорусь спрямована не проти України, а проти країн НАТО.

"Я не бачу реальних загроз сьогодні з боку Білорусі від Росії. Її не цікавлять ні Волинська, ні Рівненська область — це йти проти Західної України, ні Київська — це, вважай, замах на столицю, на всю Україну", - заявив генерал.

Варто нагадати, що Росія виношує план з заселення Сибіру переселенцями з України. Таким чином, на сьогодні Москву цікавлять не тільки українські території, а й самі українці. Російський правозахисник Марк Фейгін звернув на це увагу в ефірі на телеканалі "Україна 24". Він зазначив, що ідея про дешеву робочу силу, яку представлятимуть переселенці з територій Донецької та Луганської областей, давно обговорюється в російському уряді.

"В такому випадку, мені здається, використовується ситуація для того, щоб жителів Донбасу відправляти туди за маленькими якимись зарплатами та привабливими соціальними умовами, щоб вони переселялися саме на ці території. Тому що іноді складається враження, що цей мільйон рожевих паспортів громадянам України на Донбасі, і можливість їх переселення означає, що вони всі приїдуть до Москви та Петербурга. Природно, це не так, нікому вони там не потрібні. Тобто це, мені здається, має на меті створення ресурсу дешевої трудової сили. Я думаю, в цьому напрямку все і робиться", - сказав адвокат.