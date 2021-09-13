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"Друзям варто пробачати помилки": Яценюк про заяву президентки Естонії щодо України Експрем'єр не сумнівається, що Україна вступить до Євросоюзу

Заява президентки Естонії Керсті Кальюлайд про те, що Україну відділяють від Євросоюзу "світлові роки", була помилкою, якою скористались вороги України.

Про це пише експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

"Естонія наш друг. Справжній. Тому друзям варто пробачати помилки. Щоправда, помилками наших друзів користуються наші вороги. Російський пропагандистський ресурс часів СРСР поширив позицію президента Естонії пані Кальюлайд про "світлові роки до вступу України в ЄС". Ми адекватні люди й розуміємо, що це не станеться завтра. Але це наш вибір і наше прагнення. Шлях складний і тривалий. Але єдино вірний і праведний. Якби під час совєтської окупації домінували настрої, що Естонія стане вільною країною у світлові роки, то декларація Веллеса про невизнання окупації Естонії, Латвії та Литви, яку США прийняли в 1940 році, залишилась би тільки на папері. Але наші брати вибороли свою незалежність. Як і ми. І незалежність вибороли, і захистили її, і до ЄС вступимо", - заявив Яценюк.

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За словами експрем'єра, "тільки той, хто йде і бореться, - досягає і перемагає".

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила в інтерв'ю виданню "Європейська правда", що ані Україна, ані Грузія, ані Молдова все ще не відповідають вимогам членства в ЄС.

"Для вступу до ЄС є купа умов. І, відверто, жодна з ваших держав не відповідає критеріям членства. Вам знадобиться 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності. Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС", - зазначила Кальюлайд.

Пізніше Кальюлайд під час форуму YES-Brainstorming повторно заявила, що Україна перебуває "на відстані кількох світлових років" від виконання умов для вступу до ЄС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що розчарований позицією президентки Естонії Керсті Кальюлайд.

"Ми розчаровані такими заявами й вважаємо їх недоречними, особливо в контексті того, що вона була гостем в Україні, де її приймали найщиріше і найкращим чином. Ми довели свою позицію, оцінку до МЗС Естонії, до посла Естонії в Україні. Вважаємо, що такі речі не повинні лунати від друзів та партнерів. А Естонія й Україна – безумовно, друзі та партнери", - заявив міністр.