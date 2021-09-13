Війська Росії можуть вторгнутися у вісім областей України – генерал СБУ
Російські війська в Білорусі сьогодні не є загрозою для України, однак Кремль не відмовляється від ідеї вторгнення у вісім областей на сході і півдні України.
Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" екскерівник Головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк. На його думку, нова угода на мільярд доларів на постачання російської зброї до Білорусі спрямована не проти України, а проти країн НАТО.
"Я не бачу реальних загроз на сьогодні з боку Білорусі від Росії. Її не цікавлять ні Волинська, ні Рівненськая область – це йти проти Західної України, ні Київська – це, вважай, замах на столицю, на всю Україну", - заявив генерал.
Водночас, Вовк зазначив, що в Кремлі "ніхто нікуди не подів план "Новоросія".
"Він у шухляді – вісім областей, який не був реалізований тільки завдяки тому, що ми відстояли Харків, Дніпро і Одесу. Це три кити цього плану, три умовних столиці. Вони від цього плану не відмовились. Якщо наші стосунки будуть на тому ж поганому рівні, який є сьогодні, не буде нічого робитися щодо Мінських угод – намагання їх виконувати, або переписання, тому що ми розуміємо, які загрози очікують Україну при їх виконанні також – то можете бути впевнені, ми маємо реальну загрозу через рік-два вторгнення російських військ саме в ці вісім областей – Харківська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська і Одеська. Ми залишаємося без морів", - підкреслив він.