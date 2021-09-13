16:10, Сьогодні

Війська Росії можуть вторгнутися у вісім областей України – генерал СБУ

Російські війська в Білорусі сьогодні не є загрозою для України, однак Кремль не відмовляється від ідеї вторгнення у вісім областей на сході і півдні України.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" екскерівник Головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк. На його думку, нова угода на мільярд доларів на постачання російської зброї до Білорусі спрямована не проти України, а проти країн НАТО.

"Я не бачу реальних загроз на сьогодні з боку Білорусі від Росії. Її не цікавлять ні Волинська, ні Рівненськая область – це йти проти Західної України, ні Київська – це, вважай, замах на столицю, на всю Україну", - заявив генерал.

Водночас, Вовк зазначив, що в Кремлі "ніхто нікуди не подів план "Новоросія".