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"Україна затиснута в лещата": ексглава СБУ про можливу війну з Росією Ігор Смешко вважає, що завоювати Україну Росії не під силу

Росія своїми військами затиснула України "в лещата", проте завоювати і утримати її під контролем вона не в змозі.

Про це заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексглава Служби безпеки України Ігор Смешко.

"Фактично наш кордон є новою військовою небезпекою. Ми підковою вже оперезані. І не забувайте, що білоруська армія історично проходила вишкіл у Росії. Ми фактично вже в лещатах. На території Білорусі вже і так була створена військово-повітряна база, що має запасне озброєння для наступальних операцій на прибалтійському напрямку та українському. А зараз вже перейшло в площину спільних навчань і вдосконалення навичок як єдиного механізму. Оборонного там нічого немає, там все наступальне", - зазначив він.

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Як підкреслив ексглава СБУ, Україна "негайно потрібно відпрацьовувати концепцію, яка конфігурація наших Збройних сил буде в оборонній операції, якщо ми будемо атаковані з трьох напрямків цих лещат".

"Які у нас сили, якщо в нас союзників немає? Яка повинна бути глибокоешелонувана оборона? Потрібно готувати для цієї операції, щоб було завдано такої шкоди наступальним частинам, що довго продовжувати не змогли б. Завоювати і тримати під контролем найбільшу територію Європи з 40-мільйонним населенням для країни, де 140 млн населення і максимум 150 тис. підготовлених, неможливо на довгу перспективу, це катастрофа. Але нам від цього не легше", - заявив Смешко.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на форумі YES Brainstorming заявив, що ймовірність війни з Росією існує. На питання про можливість повномасштабної війни з РФ президент відповів:

"Вважаю, може бути... Це найстрашніше, що може бути... Але, на жаль, така ймовірність є".

Зеленський додав, що можлива війна буде найбільшою помилкою Росії.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що РФ сприйняла заяву Зеленського "з жалем".

"Ми не хотіли б вдаватися до якихось апокаліптичних очікувань", - сказав Пєсков.