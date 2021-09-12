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Росія буде проти ідеї Єрмака щодо "Північного потоку-2" - дипломат Питання стратегічного характеру завжди прив'язані до транзиту газу через Україну, зазначила Юлія Осмоловська

Росія не підтримає ідею керівника Офісу президента України Андрія Єрмака щодо обговорення газопроводу "Північний потік-2" у форматі "нормандської четвірки".

Таку думку висловила в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" дипломат Юлія Осмоловська.

"Це залежить від того, наскільки самі учасники погодяться розглядати це питання. Це в їхній компетенції. Тому якщо пан Єрмак таку ініціативу дає і в нього є об'єктивні підстави вважати, що всі погодяться, я не бачу проблем. Якщо ми в цілому подивимося на те, в який спосіб у складні періоди нашої історії обговорювалися різні питання стратегічного характеру - вони завжди були прив'язані до питань транзиту російського газу через Україну. Якщо повертатися до "нормандського формату", ми знаємо, що перша реакція російської сторони на цю ідею була негативною, вони сказали, що немає в цьому сенсу, що "нормандський формат" створений не для обговорення комерційних проєктів і енергетичних питань. Тому на перших порах точно можуть бути проти", - розповіла дипломат.

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Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак на форумі YES Brainstorming заявив, що питання загроз від "Північного потоку-2" має розглядатися в рамках "нормандського формату".

"Ми розглядаємо питання "Північного потоку" виключно як питання загальної безпеки України... До "нормандського формату" було б логічно додати розгляд і цих питань. Я вважаю, що продовження транзиту газу є дуже серйозним запобіжником, зокрема, масштабної агресії Російської Федерації проти України", - заявив Єрмак.

Раніше колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що зустрічі в "нормандському форматі" не принесуть результатів, оскільки всі сторони, зокрема Росія, стоять на своїх позиціях.

"Чи допоможе нормандська зустріч? Ні, не допоможе, тому що допомогти вона зможе тільки в тому випадку, коли зміняться позиції сторін. Позиція України не змінюється - це (ОРДЛО - ред.) окупована територія; позиція Франції та Німеччини так чи інакше більше на українському боці, ніж на боці агресора - Російської Федерації; позиція Росії також незмінна. Це все розмови про білого бичка. Поки Захід не змусить Росію змінити свою позицію, ми з вами будемо обговорювати КПВВ, ремонт моста, подачу води тощо. Але це ані на метр, ані на сантиметр не наблизить врегулювання ситуації по суті, стратегічно", - сказав ексміністр.