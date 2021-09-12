18:11, Сьогодні

"Україна і Росія в капкані": політтехнолог про загрозу великої війни між країнами Росія стримано відреагувала на слова Зеленського про загрозу війни, зазначив Гліб Павловський

Ймовірність відкритої війни між Росією та Україною залишається високою, сторони весь час перебувають на межі.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський публіцист і політтехнолог Гліб Павловський, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про можливу війну з Росією і реакцію Кремля.

"Мене здивувало, що відповідь (Росії на слова Зеленського про війну - ред.) була порівняно стримана. Я міг би очікувати якоїсь більш істеричної відповіді. Якщо говорити про фактичний бік справи, нічого доброго в нинішньому становищі немає, і дійсно сторони знаходяться весь час на межі початку війни. Це пов'язано не тільки з планами, війна не завжди йде за планом. За такого стану фронту вона може дійсно виникнути, а якщо виникне, то дуже швидко стане повномасштабною, оскільки там зав'язано багато інтересів багатьох країн", - заявив російський політтехнолог.

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За його словами, нинішня ситуація є "капканом для Росії та України".

"Що б не зробила Росія, Україна змушена буде відповідати, хоч би що зробила Україна - Росія з великим задоволенням відповість. У цьому проблема, а зовсім не в справедливості, вона почнеться вже потім, десь після війни. Поки ми перебуваємо в ситуації квітня-травня цього року, коли війна мало не почалася", - заявив Павловський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на форумі YES Brainstorming заявив, що ймовірність війни з Росією існує. На питання про можливість повномасштабної війни з РФ президент відповів:

"Вважаю, може бути... Це найстрашніше, що може бути... Але, на жаль, така ймовірність є".

Зеленський додав, що можлива війна буде найбільшою помилкою Росії.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що РФ сприйняла заяву Зеленського "з жалем".

"Ми не хотіли б вдаватися до якихось апокаліптичних очікувань", - сказав Пєсков.