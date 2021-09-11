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Швидкий вступ України до Євросоюзу можливий - британський експерт Ніл Фергюсон навів як приклад Румунію, Болгарію і балтійські країни

В України сьогодні немає жодних перешкод для швидкого вступу до Європейського Союзу.

Таку думку висловив під час форуму YES Brainstorming, який транслював телеканал "Україна 24", британський історик, старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету (США) Ніл Фергюсон.

"У наших (Великої Британії - ред.) відносин з Європейським Союзом довга історія. Я особисто не був прихильником Brexit, але було рішення, Британія захотіла бути поза членством. Але ситуація в Україні абсолютно інша. Я не бачу жодних аргументів проти того, щоб Україна була в ЄС. Наприклад, якщо балтійські країни стали членами ЄС, чому не може й Україна?" - зазначив Фергюсон.

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За його словами, Європа "просто хоче домогтися того, щоб Україна виконала вимоги для того, щоб відповідати критеріям членства".

Коментуючи можливі терміни вступу України до ЄС, історик зазначив:

"Я не думаю, що ми можемо говорити про десятиріччя. Згадаймо, як відбувалося розширення ЄС - досить швидко. Рішення було ухвалене в 1999 році, а потім все йшло дуже швидко. Згадайте Румунію, Болгарію - вони члени ЄС, і процес приєднання був дуже швидким. Я не бачу жодних перешкод, ситуація в Україні не відрізняється радикально від ситуації в Румунії та Болгарії. Тобто швидкий вступ можливий".

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила в інтерв'ю виданню "Європейська правда", що ані Україна, ані Грузія, ані Молдова, все ще не відповідають вимогам членства в ЄС.

"Для вступу до ЄС є купа умов. І, відверто, жодна з ваших держав не відповідає критеріям членства. Вам знадобиться 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності. Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС", - зазначила Кальюлайд.

Президент Естонії додала, що на шляху до євроінтеграції зазначеним державам міг би допомогти певний "проміжний етап".

Експрем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи заяву президентки Естонії в ефірі телеканалу "Україна 24", зазначив, що приєднання України до Європейського Союзу – це питання не кількості років, а гідного виконання зобов'язань за Угодою про Асоціацію з ЄС.