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"Антиолігархічний законопроєкт" направили у "Венеціанську комісію" - подробиці На думку нардепів і експертів, скандальний законопроєкт №5599 порушує права людини

Так званий "законопроєкт про олігархів" (№5599) розгляне Венеціанська комісія. Відправити його для консультації голова Верховної Ради Дмитро Разумков вирішив після звернення уповноваженої з прав людини Людмили Денісової. Про це йдеться в сюжеті програми "Велика п'ятниця" на каналі "Україна 24".

"Венеціанська комісія є найбільш кваліфікованим експертом Європи з питань конституційного права, і їхня думка була надзвичайно корисна для низки країн, коли ті стикалися з будь-якими спірними або складними питаннями верховенства права", - сказав експрем'єр-міністр і ексміністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

З ним згоден шведський дипломат Фредерік Весслау:

"Венеціанська комісія завжди користується великим авторитетом у справі законотворчості. Їхні висновки щодо таких питань грають в Україні конструктивну роль. Думаю, загалом вам було б корисно послухати думку Венеціанської комісії".

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Поки у Венеціанській комісії очікують розгляду документа, у Верховній Раді думають, що з ним робити далі: занадто багато скандальних положень. Зараз законопроєкт знаходиться в профільному комітеті, депутати подали понад 1200 поправок. У фракціях заявляють, що законопроєкт №5599 є популістським, і розглядати його зарано.

"Голова нашої фракції Ярослав Железняк вже поставив підпис під зверненням до спікера про те, щоб відправити скандальний законопроєкт про олігархів у Венеціанську комісію. Фракція "Голос" неодноразово виступала про те, що ініціатива є популістською і не дозволяє насправді боротися з олігархами", - сказала народний депутат від фракції "Голос" Кіра Рудик.

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Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко вважає, що законопроєкт порушує права людини й не відповідає європейському законодавству, і за нинішню редакцію голосувати не можна.

"Наше законодавство має бути адаптоване до європейського, відповідати нормам європейського законодавства. А в цьому законі порушуються права людини, там немає нічого про боротьбу з олігархами. Вибачте, будь ласка, ви заведете сайт, який стане успішним, його назвуть медіа, вас назвуть олігархами, закриють цей сайт, і вас ще й будуть тягати потім", - сказала Геращенко.

Нагадуємо, "антиолігархічний законопроєкт" у першому читанні нардепи підтримали ще влітку. Вже тоді юристи говорили, що документ порушує Основний закон, оскільки наділить Раду нацбезпеки й оборони повноваженнями, які не передбачені Конституцією, і, найголовніше, - обмежить права людини.