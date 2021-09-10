"Можемо взяти Донецьк і Луганськ": військовий експерт пояснив гучну заяву Данілова

Армія повинна бути готова відновити територіальну цілісність будь-якої миті, заявив Олег Жданов

"Можемо взяти Донецьк і Луганськ": військовий експерт пояснив гучну заяву Данілова

Україні потрібно всіляко пропагувати можливості своїх Збройних сил, щоб зробити дипломатію щодо Донбасу більш ефективною.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Жданов, коментуючи слова секретаря РНБО Олексія Данілова про готовність української армії взяти Донецьк і Луганськ.

"Головне призначення збройних сил будь-якої країни - це захист суверенітету і територіальної цілісності. І пан Данілов тут просто висловив, що ми для того і тримаємо збройні сили, щоб вони були готові відновити територіальну цілісність будь-якої миті, якщо буде наказ. І, до речі, будь-які дипломатичні переговори потрібно починати з того, що твоя армія готова виконати завдання за призначенням. Тобто силовим шляхом звільнити ці території. І тоді дипломатія стає дуже ефективною", - сказав експерт.

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За його словами, військові навчання Росії "Захід-2021" і така риторика - "це паралельні процеси".

"Сьогодні головна мета цих навчань - залякати НАТО і показати, що недоцільно накопичувати війська на кордонах Росії або країн, де є інтереси Росії. Але нам потрібно пропагувати й всіляко поширювати бойові можливості наших збройних сил, що вони здатні сьогодні виконувати завдання, захищати Україну і відновити територіальну цілісність у межах України", - підкреслив Жданов.

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Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телеканалу "1+1", що Збройні сили України можуть звільнити окуповані Донецьк і Луганськ, якщо отримають такий наказ.

"Наша армія може виконати будь-яке завдання... Якщо сьогодні наш верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але, що робити з тими десятками й сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто за це нестиме відповідальність?", - заявив Данілов.

Зазначимо, що на Донбасі за останні дні зафіксовано різке збільшення кількості обстрілів. Бойовики обстрілюють по всій лінії розмежування.

Джерело Україна 24 Теги РНБО ЗСУ Олег Жданов Донецьк Олексій Данилов Луганськ