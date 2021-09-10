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Ляшко: Україна в першу чергу має допомагати своїм біженцям Політик проти того, щоб Україна приймала біженців з Афганістану за бюджетні кошти

Україна має витрачати бюджетні кошти не на утримання біженців з Афганістану, а на підтримку власних громадян.

Таку думку висловив в ефірі програми "Народ проти" на каналі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Я думаю, що в першу чергу треба подати руку допомоги як мінімум, двом мільйонам людей з Донецька і Луганська, які без житла, без роботи, і їхня дитина не може потрапити в дитячий садок. Щодо біженців - є програми в Євросоюзі. Подивіться, Туреччина – вона отримує мільярди доларів, тому що вона стримує потік біженців з Африки, подивіться на інші країни. Тому коли нам розказують, що ми з державного бюджету повинні півмільярда гривень витратити на афганських біженців - я категорично проти", - заявив політик.

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Ляшко нагадав, що є європейські програми підтримки біженців.

"Україна, безумовно, повинна допомагати людям, які потрапляють у складну ситуацію, але не за власні кошти. За кошти власного бюджету повинні допомагати українцям. Подивіться ціни на олію, на все інше, вдвічі зросли. Пенсіонерам добавте грошей, щоб цибулину купили", - зазначив лідер Радикальної партії.

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Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ очікує, що з Афганістану до України прибудуть 5 тис. біженців з Афганістану. Зазначається, що одним із завдань Державної міграційної служби є забезпечення функціонування пунктів тимчасового розміщення біженців (ПТРБ) і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (ПТПІ), які незаконно перебувають в Україні, передають "Українські новини".

Раніше позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю YouTube-каналу Ukrlife.TV заявив, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану, яким погодився надати притулок офіційний Київ. Зокрема, він сказав: "Це не дикі моджахеди з кинджалами в зубах. Це освічена публіка, яка пропрацювала з західною коаліцією і знає мови. Часто вона освічена значно більше, ніж середньостатистичний українець". Слова Арестовича викликали бурхливу реакцію в ЗМІ та інтернеті.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порадив Арестовичу "поїхати в "Талібан" і "ділитися там досвідом". "Може тоді поїхати радником чогось у "Талібан", якщо вони там більш досвідчені, освічені, і може поділитися своїм досвідом саме там. Думаю, він там буде корисний", - заявив спікер Ради в ефірі каналу "Україна 24".