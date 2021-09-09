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Тищенка можуть виключити зі "Слуги народу" за бійку з Леросом - нардеп Водночас нардеп вважає, що винен і сам Гео Лерос, який "озвучував інші якісь речі"

Питання про виключення нардепа Миколи Тищенка з фракції "Слуга народу" може бути розглянуто на засіданні фракції. Про це в ефірі програми "Народ проти" на каналі "Україна 24" сказав депутат від "Слуги народу" Александр Качура.

"У нас є регламентні процедури, ми це питання обговоримо. Мені соромно за дії окремих колег. Ми в парламентсько-президентській республіці живемо, де потрібно з'ясовувати стосунки відповідно до регламенту. Думаю, що якщо буде необхідність, ми розглянемо це питання (про виключення Тищенко - ред.) на наступному засіданні фракції", - сказав Качура.

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У той же час нардеп вважає, що в конфлікті винен і позафракційний депутат Гео Лерос.

"Друге. Парламентський комітет встановить провину, і моя особиста позиція з цього приводу - що все-таки, давайте будемо чесними, не можна і так діяти з точки зору букви закону, і коли виступають під час розгляду питання і озвучують інші якісь речі, це теж не передбачено регламентом", - сказав Качура.

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Нагадаємо, 9 вересня Лерос виступав з трибуни Верховної Ради, його слова, що стосуються Володимира Зеленського і Андрія Єрмака, що виходять за рамки теми виступу, обурили Тищенка. Він підійшов до трибуни і силою витягнув Лероса, але бійку зупинили інші депутати і спікер Дмитро Разумков, після чого Лерос закінчив виступ.

За словами політолога Вадима Карасьова, влаштувавши бійку на трибуні Верховної Ради, обидва депутати виграли, але від цього програв парламентаризм як інститут влади. "Кожен виграв по-своєму. Одного зміцнили в візуальному статусі борця з режимом, а другого як його захисника. А програє країна, парламентаризм", - сказав експерт.