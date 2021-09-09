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Зеленський зробить хороший крок проти Росії, поїхавши на Генасамблею ООН - Піонтковський Російський політолог, який живе в США, розповів, що Росія готує виправдання нового витка агресії проти України

Можлива поїздка Володимира Зеленського на 76-у сесію Генеральної асамблеї в ООН, відкриття якої відбудеться 14 вересня, - це правильне тактичне рішення в зв'язку з російською агресією, яка посилюється. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" сказав російський політолог Андрій Піонтковський.

"Я думаю, що дуже правильно Зеленський запланував відвідування в кінці вересня США. Навколо України складається дуже напружена ситуація. На всіх російських пропагандистських каналах загрози щодо України стають все рішучішими. У розпалі "операція Гляйвіц", в якій дві складові: дати обґрунтування нового витка російської агресії, це щоденні звинувачення України в вигаданих терактах у Росії, і сьогодні з ранку чергова тема "розіпнутих хлопчиків" на Донбасі, обстріли мирних жителів "українськими фашистами", - сказав політолог.

Піонтковський прогнозує, що під час перебування Зеленського в США буде пік агресії Росії.

"У цій ситуації дуже важливо опинитися в цей момент в США як для оперативного зв'язку з американським керівництвом, так і для прямого звернення з трибуни Генасамблеї до світової спільноти. Я думаю, це правильне тактичне рішення. Ці дні будуть піком нового витка російської агресії. І дуже актуальним буде перебування Зеленського в Нью-Йорку в цей час", - сказав Піонтковський.

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76-а сесія Генасамблеї ООН відкриється 14 вересня, загальні дебати відбуватимуться 21-27 вересня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що можливість візиту Володимира Зеленського на Генасамблею ООН опрацьовується, але остаточного рішення поки немає.

Дипломат і експосол України в США Валерій Чалий вважає, що Зеленський зміг би зустрітися з Володимиром Путіним на сесії Генасамблеї ООН, проте, як передає "Українська правда", Путін не братиме участі в сесії.

Російський політичний аналітик Ольга Курносова вважає, що до виборів у Держдуму в вересні Росія не нападатиме на Україну. "Ніяких військових дій чекати не варто, тому що ці вибори про інше. Це про роздачу грошей, які отримають пенсіонери та військовослужбовці, це про освіту... Всі страшилки звучать максимум з вуст глави МЗС Лаврова і Міноборони Шойгу. Але я не очікую до виборів в Держдуму ніяких військових дій", - сказала вона.