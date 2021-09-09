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Тищенко та Лерос виграли, програв парламентаризм - політолог про скандал На думку Вадима Карасьова, такими вчинками депутати "дебілізують населення"

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко та позафракційний Гео Лерос, влаштувавши бійку біля трибуни Верховної Ради, обидва виграли, але від цього програв парламентаризм як інститут влади. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" заявив політолог Вадим Карасьов.

"Кожен виграв по-своєму. Одного зміцнили в візуальному статусі борця з режимом, а другого як його захисника. А програє країна, парламентаризм", - сказав експерт.

Карасьов засудив виступ Лероса і сказав, що такі речі депутати можуть говорити в кулуарах, але не з трибуни парламенту. Він також закликав не з'ясовувати особисті стосунки.

"Це не робить честі нашому парламенту. Не можна ж перетворювати його в з'ясування особистих стосунків. Це - особисті стосунки. Політика - це не про особисті взаємини. Навіть якщо у тебе є особиста неприязнь до тих чи інших політиків, ти повинен це говорити в політичній формі. Заява про те, що "це мафія", - ну не треба кидатися цими словами. Ми і так весь час глядача понижуємо, дебілізуємо. Мислити хто буде в цій країні? А що ми потім хочемо? Що до влади проходять якісь незрозумілі люди... А як вони можуть не пройти, якщо виборець звик до такого рівня загальної культури або некультури?" - сказав Карасьов.

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Політолог скептично відгукнувся про рівень політичної підготовки Тищенка та Лероса.

"Ці два фігуранти звідки прийшли? Вони ж не політики, один з ресторанного бізнесу, інший графіті малював. Так що ви хочете? Там що, люди з високою інтелектуальною академічною і політичною культурою? А ми голосували, це теж урок", - сказав Карасьов.

Нагадаємо, скандал між депутатами стався 9 вересня під час виступу Лероса з трибуни парламенту. Тищенку не сподобалися слова стосовно Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, і він силою витягнув депутата з-за трибуни. Бійка була зупинена, і Леросу дали можливість закінчити виступ.

Нардеп від "Слуги народу" Тарас Тарасенко сказав, що Тищенко в інциденті поводився "не зовсім адекватно", однак вважає, що винні обидва депутата. "Уявімо ситуацію, коли вас або вашого керівника будуть весь час ображати впродовж тривалого часу під час прямих ефірів. Фактично ми надаємо слово, і Гео Лерос цим користується. Насправді, ми хотіли послухати ситуацію про "Укрзалізницю", проте знову гасла, шоу. Микола Тищенко, мабуть, зірвався, не витримав такої поведінки і зробив не зовсім адекватний вчинок. Ми провели коротку нараду в партії, і вирішили звернутися до регламентного комітету та клопотати про притягнення до відповідальності обох депутатів", - сказав Тарасенко.