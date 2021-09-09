"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко
Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів
У четвер, 9 вересня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.
Гості:
- Сергій Шахов, лідер партії "Наш край"
- Олексій Гончаренко, народний депутат, фракція "Європейська солідарність"
- Артур Герасимов, співголова фракції "Європейська солідарність"
- Олег Ляшко, лідер Радикальної партії
- Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу"
- Святослав Піскун, ексгенеральний прокурор України
- Олександр Ковальчук, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Олександр Качура, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Андрій Іллєнко, член політради ВО "Свобода"
- Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна
- Костянтин Стогній, телеведучий
- Зорян Шкіряк, ексрадник міністра внутрішніх справ
- Вадим Рабінович, співголова фракції "ОПЗЖ"
- Денис Маслов, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Галина Янченко, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Олексій Жмеринецький, народний депутат, фракція "Слуга народу"
Включення:
- Михайло Саакашвілі, політик
Теми:
- 277 мільярдів доларів на розвиток України. Куди підуть неймовірні гроші, які ми просимо у США?
- Наслідки трагедії в Афганістані. Чи прийматиме Україна біженців і в скільки це обійдеться бюджету?
- Боротьба з корупцією. Чому хабарників ловлять дедалі частіше, але рівень корупції в країні не падає?
Не пропустіть - 9 вересня о 21:00 "Народ проти".