"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко

Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів

"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко

У четвер, 9 вересня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.

Гості:

  • Сергій Шахов, лідер партії "Наш край"
  • Олексій Гончаренко, народний депутат, фракція "Європейська солідарність"
  • Артур Герасимов, співголова фракції "Європейська солідарність"
  • Олег Ляшко, лідер Радикальної партії
  • Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу"
  • Святослав Піскун, ексгенеральний прокурор України
  • Олександр Ковальчук, народний депутат, фракція "Слуга народу"
  • Олександр Качура, народний депутат, фракція "Слуга народу"
  • Андрій Іллєнко, член політради ВО "Свобода"
  • Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна
  • Костянтин Стогній, телеведучий
  • Зорян Шкіряк, ексрадник міністра внутрішніх справ
  • Вадим Рабінович, співголова фракції "ОПЗЖ"
  • Денис Маслов, народний депутат, фракція "Слуга народу"
  • Галина Янченко, народний депутат, фракція "Слуга народу"
  • Олексій Жмеринецький, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Включення:

  • Михайло Саакашвілі, політик

Теми:

  • 277 мільярдів доларів на розвиток України. Куди підуть неймовірні гроші, які ми просимо у США?
  • Наслідки трагедії в Афганістані. Чи прийматиме Україна біженців і в скільки це обійдеться бюджету?
  • Боротьба з корупцією. Чому хабарників ловлять дедалі частіше, але рівень корупції в країні не падає?

Не пропустіть - 9 вересня о 21:00 "Народ проти". 