22:40, Вчора

"Так закрийте вже рота": Шуфрич влаштував сварку зі "слугою народу" в прямому ефірі Нардеп від ОПЗЖ обурився, що колега його перебиває

Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич і його колега від "Слуги народу" Юрій Камельчук влаштували сварку в прямому ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24". Під час спічу Нестора Шуфрича щодо ситуації із забезпеченням України газом Юрій Камельчук кілька разів перебивав його, не погоджуючись з аргументами.

Шуфрич: Український газ, який видобувають українські газові компанії, їх три - НАК "Нафтогаз", "Чорноморнафтогаз" і "Укрнафта". Вони видобувають газ, якого достатньо в Україні. І тут ринок не може існувати. В Європі є ринок газу...

Камельчук: Що значить, "не може існувати"? Ми підписали угоди - може існувати...

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Шуфрич: Юро, та мені наплювати на угоди, які підписуються за рахунок українців, за які платять українці. В Європі немає власного видобутку газу...

Камельчук: Тільки що назвали Норвегію і Румунію.

Шуфрич: Слухайте мене, Юро, не перебивайте...

Камельчук: Норвегія і Румунія - це Європа?

Шуфрич: Давайте, завершите, потім я продовжу.

Камельчук: Будь ласка, не суперечте самому собі. В нас не обмін монологами, в нас діалог.

Шуфрич: Ви перебиваєте, реально перебиваєте.

Камельчук: Це нормально для дискусії.

Шуфрич: Я вам ще раз спокійно намагаюся пояснити...

Камельчук: У нас достатньо власного газу...

Шуфрич: Так закрийте вже рота!

Подробиці - на відео

Раніше в прямому ефірі "Ток-шоу №1" влаштували перепалку нардепи Ірина Верещук та Нестор Шуфрич. Конфлікт виник, коли Шуфрич попросив Верещук "не верещати".