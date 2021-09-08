"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова
Відомі політики обговорять з ведучим, що відбувається в країні
8 вересня в ефірі телеканалу "Україна 24" о 21:00 "ТОК-ШОУ №1" з Василем Головановим. В авторському проєкті Василь Голованов разом з гостями у студії обговорює найактуальніші події в Україні.
Гості "ТОК-ШОУ №1":
- Олександр Корнієнко
- Тимофій Милованов
- Дмитро Співак
- Нестор Шуфрич
- Максим Бужанський
- Олексій Устенко
- Сергій Соболєв
- Ярослав Железняк
- Олексій Гончаренко
- Іван Крулько
- Олександр Данилюк
Теми:
- Політичний сезон новий - проблеми старі. Які сюрпризи народні депутати приготували для українців цієї осені? Що буде з пенсіями, тарифами та реформами? І кого звільнять через погані результати?
Не пропустіть - 8 вересня о 21:00 у новому випуску "ТОК-ШОУ №1".