"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова

Відомі політики обговорять з ведучим, що відбувається в країні

"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова

8 вересня в ефірі телеканалу "Україна 24" о 21:00 "ТОК-ШОУ №1" з Василем Головановим. В авторському проєкті Василь Голованов разом з гостями у студії обговорює найактуальніші події в Україні.

Гості "ТОК-ШОУ №1":

  • Олександр Корнієнко
  • Тимофій Милованов
  • Дмитро Співак
  • Нестор Шуфрич
  • Максим Бужанський 
  • Олексій Устенко
  • Сергій Соболєв 
  • Ярослав Железняк
  • Олексій Гончаренко
  • Іван Крулько
  • Олександр Данилюк

Теми:

  • Політичний сезон новий - проблеми старі. Які сюрпризи народні депутати приготували для українців цієї осені? Що буде з пенсіями, тарифами та реформами? І кого звільнять через погані результати?

Не пропустіть - 8 вересня о 21:00 у новому випуску "ТОК-ШОУ №1".