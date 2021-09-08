"ХАРД з Влащенко": гість студії - Святослав Піскун

Головні теми ефіру - обшуки та затримання українців в Криму і трансформація Генпрокуратури України

"ХАРД з Влащенко": гість студії - Святослав Піскун

На телеканалі "Україна 24" - проєкт "ХАРД з Влащенко"!

З гостем програми - колишнім генеральним прокурором Святославом Піскуном - Наталя Влащенко обговорить наступні теми:

  • За ким стоять незаконні обшуки та затримання українців в Криму?
  • Коли будуть повністю розсекречені матеріали Іловайської трагедії?
  • Які трансформації чекають на Генпрокуратуру України?

Включення: Марина Ставнійчук

Дивіться 8 вересня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".

Джерело Україна 24 Теги Святослав Піскун