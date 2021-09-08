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Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза НАТО - Кулеба Міністр зазначив, що у Вашингтоні було укладено "амбітнішу" угоду, ніж статус союзника США поза НАТО

Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза НАТО. Про це в ексклюзивному коментарі каналу "Україна 24" сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський успішно заручився підтримкою США щодо зміцнення обороноздатності України. Там же ми підписали нову угоду з США у сфері безпеки та оборони, яка за низкою параметрів є амбітнішою за статус основного союзника поза НАТО. Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза НАТО. Для цього ми й втілюємо цілісну стратегію зовнішньої політики, створюємо систему альянсів задля безпеки України, поглиблюємо взаємодію зі стратегічними партнерами", - сказав міністр.

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Нагадаємо, в Брюсселі 14 червня 2021 року відбувся саміт НАТО. Як наголошується в заяві за підсумками саміту, НАТО підтверджує рішення, прийняте в Бухаресті у 2008 році, про те, що Україна стане членом Альянсу через План дій щодо членства (ПДЧ). На 20-му саміті НАТО в Бухаресті одним з питань було надання ПДЧ Україні та Грузії.

8 вересня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликав позачергове засідання парламенту, щоб прийняти звернення до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. Дмитро Кулеба є противником такої ініціативи і закликає депутатів не голосувати за звернення.

Раніше на каналі "Україна 24" Кулеба заявив, що отримання ПДЧ - це "дорога з двостороннім рухом".

Водночас ексрадник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов вважає, що президент США Джо Байден не надасть ПДЧ в НАТО Україні, поки він у Білому домі. "Що стосується вступу України до НАТО або навіть надання ПДЧ, позиція не тільки Німеччини та Франції, але й Байдена досить чітко позначена - вона змінилася між квітнем і червнем 2021 року. Байден не хоче надавати ПДЧ Україні. Які причини, можна висловлювати різні гіпотези, але ми можемо бути досить впевненими, що за часів президентської каденції Байдена ПДЧ Україні не буде надано", - сказав він.