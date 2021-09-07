19:34, Сьогодні

Стефанчук: Один з пріоритетів нинішньої сесії Ради — дерадянізація Руслан Стефанчук розповів, якими питаннями парламент займеться в першу чергу

Під час нинішньої сесії Верховної Ради головні законопроєкти, які мають бути прийняті, стосуються децентралізації, деолігархізації та дерадянізації, а також законопроєкти про держбюджет і антикорупційну стратегію.

Про це у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ця сесія може пройти під зіркою трьох "д" – децентралізація, деолігархізація і дерадянізація нашого законодавства, і наведення ладу в правотворчій діяльності. Крім цього, звичайно, завдання №1 – це ухвалення бюджету на наступний рік, тому що це економічний паспорт нашого життя. І дуже приємно, що й уряд готується. Крім цього, цей законопроєкт – перший, що ґрунтується на середньостроковій бюджетній резолюції, яку прийнято на три роки", — сказав він.

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Стефанчук назвав інші важливі теми, які розгляне Верховна Рада.

"Також важливо налагодити роботу і прийняти антикорупційну стратегію – в середині осені чи до кінця року. Такі завдання №1 я б ставив перед парламентом. Крім цього, я б говорив про те, що нам треба реагувати на епідеміологічну ситуацію в країні. В разі її загострення ми повинні бути готовими приймати відповідні законодавчі ініціативи", — сказав він.

Раніше Руслан Стефанчук розповів, чи можливі відставки деяких міністрів цієї осені та як він до них ставиться.

"Єдиним мірилом ефективності повинна бути ефективність людини на цій посаді. Я думаю, за аналітикою бюджету на наступний рік будуть прийняті деякі кадрові рішення, я цього не виключаю", — сказав він.