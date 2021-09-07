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Путін переграв сам себе: політолог про реакцію Росії на "Кримську платформу" Сергій Биков вважає, що "Кримська платформа" виявилася "джокером" Володимира Зеленського

Завдяки проведенню саміту "Кримської платформи" виявилося, що президент Росії Володимир Путін "переграв сам себе" і обговорюватиме питання приналежності Криму всупереч російському законодавству. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" висловив політичний консультант Сергій Биков.

"Російська Федерація не очікувала того, що така велика кількість країн приїде в Україну для того, щоб обговорювати Крим. Президент Путін дійсно не може фактично обговорювати Крим, якщо дивитися на російське законодавство. З'ясувалося, що він переграв сам себе. Не обговорювати Крим він не зможе після "Кримської платформи", все-таки 45 +1 делегатів-учасників платформи говорить про те, що світ єдиний, що потрібно обговорювати питання повернення Криму під контроль України", - сказав експерт.

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Биков зазначив, що Російська Федерація прийняла закон про те, що навіть обговорення приналежності Криму - це вже кримінальний злочин.

"І таким чином Путін переграв сам себе: з одного боку він так чи інакше буде змушений обговорювати питання Криму, тому що світові лідери брали участь в "Кримській платформі", а Росія визнала недружнім такий акт. Ще один фактор - це те, що Лаврова відправили до Криму під час проведення "Кримської платформи". До цього він взагалі уникав можливості відвідувати Крим, оскільки він фаховий дипломат, все розуміє, і те, що йому довелося відвідати Крим через незаконну процедуру, зменшує рівень його впливу і знижує його статус. Росія в питанні Криму зараз виявляється не формуючою порядок денний, а наздоганяючою Україну. "Кримська платформа" - своєрідний джокер для українського президента", - сказав Биков.

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Нагадаємо, вперше про "Кримську платформу" Володимир Зеленський оголосив у вересні 2020 року. Мета "Кримської платформи" - обговорення шляхів деокупації Криму. Вона функціонує на чотирьох рівнях: за участі глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн. Перший саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня 2021 року.

Раніше на телеканалі "Україна 24" колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що "Кримська платформа" - це чіткий, однозначний, жорсткий сигнал для Росії: Україна не приймає незаконну анексію Криму. "Те, що декларацію "Кримської платформи" підписали представники 46 країн, показує, що Путіну не вдалося змінити думку держав щодо анексії Криму після проведених ним змін до Конституції РФ. І він сподівався, що таке рішення дасть йому додаткові аргументи, щоб кількість визнають анексію Криму, збільшилася", - сказав він.