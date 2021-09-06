У Зеленського немає підстав розпускати Раду - Разумков

У президента України Володимира Зеленського сьогодні немає підстав розпускати Верховну Раду.

Про це розповів в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Разумков нагадав, що відповідно до ст. 19 Конституції України є три підстави, чому президент це може зробити:

"Перше: немає коаліції. На сьогодні є коаліція, вона діє, фактично і юридично функціонує в повному обсязі. Друге: якщо парламент не зміг зібратися протягом 30 днів на заплановане засідання. Станом на сьогодні жодного такого випадку не було. Норма з'явилася для того, що якщо, наприклад, буде політична криза, то це підстава для дострокового припинення повноважень. Але 19 травня 2004 року Конституційний суд чітко пояснив, що таке "не змогло розпочатися" - це засідання, визначене календарним планом, воно не змогло відбутися. Але це фізично недіюча норма, тому що, виходячи з сьогоднішнього регламенту, для того, щоб відкрити засідання, немає необхідності мати 226 осіб у залі. І третє: це якщо не сформований впродовж 60 днів Кабінет міністрів. Відповідно до ст. 10 закону про Кабмін, якщо 2/3 склали присягу перед Верховною Радою, то він правочинний".