Разумков анонсував обмеження для журналістів у Раді через карантин

У Верховній Раді України в умовах карантину через коронавірус зберігаються обмеження на роботу журналістів.

Про це розповів в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"За поточний рік, поки ми були в режимі локдауну, і журналісти працювали на 3 поверсі, пресслужба дала чітку інформацію, хто працював щодня. У Раді сьогодні акредитовані понад 3 тис. осіб. Об'єктивно за цей проміжок часу одночасно максимально було 120, в щоденному режимі - близько 80 журналістів, які по черзі перебували в стінах Верховної Ради і висвітлювали нашу роботу. Ми поки що не можемо повністю відкритися, у нас продовжують працювати журналісти на балконі, як дозволяють норми на квадратний метр, близько 30 камер будуть функціонувати, і паралельно зараз до 40 осіб працюватимуть в частині кулуарів, відкритій для роботи. Це відбуватиметься в порядку живої черги, хто прийшов - зайшов, працює, потім людина йде, заходить інша", - сказав спікер.